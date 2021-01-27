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「投資博奕公司3萬，每月穩獲利」 北市女遭騙幸警攔阻

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市楊姓女子看到一則廣告稱「投資博奕公司可賺錢」，便透過LINE與對方取得聯繫，對方向楊女稱「先投資3萬，之後每月可穩定獲利」，楊女不疑有他，跑到中國信託匯款，不過銀行行員察覺有異報案，警方及時到場，才阻止這起詐騙案。

中國信託何姓銀行行員跟黃姓警員說，楊女（56歲）在匯款時，頻繁查看通訊軟體LINE訊息，且也說不清收款人與她是何關係，察覺有異報案。

大同分局寧夏路派出所本月20日下午3點獲報，有民眾在中國信託疑遭詐騙，須警方到場協助，警員黃韋錡到場發現楊女欲匯款3萬元，投資一間博奕公司，楊女稱他是看到博奕公司的相關廣告，透過LINE與對方取得聯繫後，對方稱先投資3萬，日後每月可領取穩定獲利。

黃姓警員一聽，當場向楊女解釋這是常見詐騙手法，「對方與妳非親非故，為何要讓妳賺錢？」，黃姓警員也舉出日前曾接獲過的詐騙案件，讓楊女瞬間清醒，楊女離開銀行前，對黃姓警員及銀行人員表示感謝。

大同分局呼籲，民眾投資應遵循正當管道，勿因看到高額獲利，誤入詐騙集團圈套，民眾若對於投資上可能遭詐騙存有疑慮，應撥打165反詐騙專線查證。

大同分局寧夏路派出所警員黃韋錡（左1）當時及時趕到銀行，阻止楊姓女子（左2）遭詐騙。記者蔡翼謙／翻攝
大同分局寧夏路派出所警員黃韋錡（左1）當時及時趕到銀行，阻止楊姓女子（左2）遭詐騙。記者蔡翼謙／翻攝

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