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影／友人LINE被盜用找7旬婦借錢投資 新店警成功攔阻
疑友人LINE被盜用，新北市75歲婦人日前遭騙到郵局要匯15萬元給友人，因該帳戶已被列為警示帳戶，新店警方接獲郵局人員通報，到場耐心勸說成功攔阻。
新店警分局雙城派出所巡佐郭龍遠、警員鄭聖翰本月8日接獲轄區郵局通報疑似有民眾遭詐騙，跑到郵局要匯款15萬元給已遭封鎖的警示帳戶，警方迅速趕往郵局，詢問謝姓婦人（75歲）為何要匯款給對方。
謝婦說，對方是自己的朋友，透過LINE打電話表示，因為投資缺錢要向她調頭寸借款，謝婦信以為真，跑到郵局並執意要匯錢到友人所提供的銀行帳號。
經員警耐心勸導並說明這是詐騙常用手法後，謝婦當場打電話給友人，確認自己差點受騙上當，也感謝員警成功攔阻匯款，讓她保住這筆存款。
新店警方呼籲，年關將近，詐騙事件層出不窮；如遇到疑似詐騙訊息切勿驚慌，請立刻撥打165反詐騙專線或是110報案電話查證，以免受害。
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