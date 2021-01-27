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金門油料倉庫旁發生雜草火警 消防局半小時內成功滅火
又發生火燒埔！金湖鎮的三谿橋與蓄試所中間，今天中午發生1起田野雜草火警，因為東北季風強勁，火勢一發不可收拾，加上現場因巷弄窄小，消防車難以接近，又當時下風處緊鄰油料倉庫，金門縣消防局獲報立即加派消防水庫車到場支援，在戰術運用得宜下，很快就將火勢撲滅；至於起火原因，有待消防局火調科調查釐清中。
金門縣消防局第二大隊大隊長陳叁奇表示，在今天中午的11時23分，金湖分隊接獲三谿橋與蓄試所間1起田野雜草火警，第一梯次車組出勤即發現遠方濃煙密佈，到場後發現下風處火勢逼近一棟油料倉庫，車組立即請求加派消防水庫車支援，金湖分隊車組優先防護該倉庫，阻斷火勢蔓延路徑。
火勢雖迅速獲得控制，但因緊臨油料倉庫火載量大，現場殘火需謹慎處理，現場指揮官小隊長蔡智成遂協請周邊推土機協助開闢防火線，並翻搗悶燒雜草，現場人員積極進攻深層火點所幸現場戰術運用得宜，積極周界防護，火勢終於11時52分撲滅，燃燒面積約300平方公尺。
陳叁奇表示，由於時值東北季風強盛時期，加上久旱未雨，火勢蔓延迅速，此次火警所幸成功防護油料倉庫，方能有效侷限火勢影響範圍，也呼籲民眾切勿隨意焚燒雜草，注意平日用火用電安全。
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