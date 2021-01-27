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影／婦人疑攜2歲女兒落海孩子不治 檢方以殺人罪嫌聲押

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台中市大甲區30多歲陳姓婦人日前與丈夫爭吵後，負氣帶2歲女兒離家，昨天搭火車到苗栗縣通霄白沙屯海邊，警方及海巡人員昨晚6點多接獲家屬協尋通報，以手機定位查出婦人位置，趕往搜救，晚間近8點在白沙屯海堤邊發現疑似落海的母女兩人，但2歲女童已無生命徵象，送醫仍乏天乏術，檢警上午相驗完畢，明天將解剖女童遺體確認死因，檢方偵查後認為陳姓婦人涉嫌殺人罪，中午向法院聲請羈押。

海巡人員和警方昨晚7點50分在通霄白沙屯海堤邊發現陳姓婦人全身溼透著，抱著全身癱軟的2歲女兒蹲在海堤邊，但疑似溺水的女童已無呼吸、心跳，陳姓婦人家屬隨後也趕到現場，由警車開道將女童緊急送醫，但到院後已回天乏術；陳婦則打赤腳、右眼眶瘀青，由海巡人員陪同走入醫院。

檢警上午相驗並調查，但婦人對案發過程避重就輕，檢方認為她涉嫌以溺斃方式殺害女童嫌疑重大，將進一步釐清案情，為防止串證及婦人涉犯殺人重罪，今天中午向苗栗地方法院聲請羈押。

苗栗地檢署表示，全案仍將持續調查相關人證、物證以釐清事實，呼籲民眾冷靜處事，切莫一時衝動造成無法挽回的懊悔與遺憾。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

警方及海巡人員昨晚6點多接獲家屬協尋通報，以手機定位查出婦人位置，趕往搜救。記者胡蓬生／翻攝
警方及海巡人員昨晚6點多接獲家屬協尋通報，以手機定位查出婦人位置，趕往搜救。記者胡蓬生／翻攝
婦人與女兒在海堤邊被海巡人員發現。 圖／讀者提供
婦人與女兒在海堤邊被海巡人員發現。 圖／讀者提供

白沙屯 殺人 海巡

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