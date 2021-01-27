聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮一個月3警倒下 鐵警副所長一覺不醒過世
花蓮玉里警分局蕭姓員警本月9日追捕竊賊猝逝，鐵路警察局花蓮分局和平派出所11日林姓員警倒下，隔了2周，今天傳出同個派出所蔡姓副所長無生命跡象送醫急救，仍宣告不治。鐵警局花蓮分局長鄭家昇表示，蔡員昨天值完勤後就一覺不醒，將全力協助家屬辦理喪葬及死亡撫卸事宜。
鄭家昇指出，蔡姓員警原排定今明2天輪休，昨天執勤到晚間6點，因天色已晚，決定留在派出所睡一晚，早上再搭車回壽豐的住家。今天執勤員警上午7時55分許，發現蔡員沒有起床，呼喚也無反應，才發現沒有生命跡象，立刻用AED、CPR急救，並緊急送到國軍花蓮總醫院救治。
鄭家昇說，平時蔡姓員警沒有相關心血管病史，看起來也很健康，直到昨天都無異狀；可能受到天氣變化影響，不確定蔡員是什麼原因倒下。經醫院氣切急救後，蔡仍無法恢復自主呼吸心跳，於10點12分家屬同意放棄急救，不幸離世。
鄭家昇表示，蔡員從警服務32年、已婚育有1子、1女，平日工作表現優異，與同事相處融治，是長官及同事眼中認真的好警察，發生憾事大家都深感不捨。他提及，平常鐵警值班要巡邏、護車及平交道守望，和平派出所勤務相對單純。
另外，同個派出所的林姓鐵警於本月11日昏迷，目前還在慈濟醫院加護病房，尚未脫離險境。由於一個月內2警倒下，針對人力部分，鄭家昇說，目前人力可以調度、支援，不影響執勤勤務。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言