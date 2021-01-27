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花蓮一個月3警倒下 鐵警副所長一覺不醒過世

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮玉里警分局蕭姓員警本月9日追捕竊賊猝逝，鐵路警察局花蓮分局和平派出所11日林姓員警倒下，隔了2周，今天傳出同個派出所蔡姓副所長無生命跡象送醫急救，仍宣告不治。鐵警局花蓮分局長鄭家昇表示，蔡員昨天值完勤後就一覺不醒，將全力協助家屬辦理喪葬及死亡撫卸事宜。

鄭家昇指出，蔡姓員警原排定今明2天輪休，昨天執勤到晚間6點，因天色已晚，決定留在派出所睡一晚，早上再搭車回壽豐的住家。今天執勤員警上午7時55分許，發現蔡員沒有起床，呼喚也無反應，才發現沒有生命跡象，立刻用AED、CPR急救，並緊急送到國軍花蓮總醫院救治。

鄭家昇說，平時蔡姓員警沒有相關心血管病史，看起來也很健康，直到昨天都無異狀；可能受到天氣變化影響，不確定蔡員是什麼原因倒下。經醫院氣切急救後，蔡仍無法恢復自主呼吸心跳，於10點12分家屬同意放棄急救，不幸離世。

鄭家昇表示，蔡員從警服務32年、已婚育有1子、1女，平日工作表現優異，與同事相處融治，是長官及同事眼中認真的好警察，發生憾事大家都深感不捨。他提及，平常鐵警值班要巡邏、護車及平交道守望，和平派出所勤務相對單純。

另外，同個派出所的林姓鐵警於本月11日昏迷，目前還在慈濟醫院加護病房，尚未脫離險境。由於一個月內2警倒下，針對人力部分，鄭家昇說，目前人力可以調度、支援，不影響執勤勤務。

鐵路警察局花蓮分局和平派出所本月11日有一名員警倒下，隔了2周，今天傳出同個派出所蔡姓員警無生命跡象送醫急救，但搶救無效宣告不治。圖／資料照
鐵路警察局花蓮分局和平派出所本月11日有一名員警倒下，隔了2周，今天傳出同個派出所蔡姓員警無生命跡象送醫急救，但搶救無效宣告不治。圖／資料照

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