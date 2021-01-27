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老翁不信被騙硬要領錢「我不騙人就好了」 共被騙走81萬

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

臺南市南化區60多歲王姓男子去年底接獲詐騙集團來電，一開始誆稱積欠電信費用，俟民眾誤信後，再稱其帳戶涉及「洗錢」，該民眾遂一步、步落入詐騙集團所稱監管帳戶之陷阱，總共被騙取81萬餘元，玉井警分局據報成立專案小組經近兩個月來的追查，分別到北部拘提及通知共5名車手到案，並追查在逃的共犯中。

據了解被害人第一次到金融機構領錢時，金融人員也曾經提醒他「不要被騙」，但被害人反正告訴對方「我不要騙人就好了」，直到忍不住告知左鄰右舍，鄰居跟他講說「你被騙了」，才驚醒向警方報案，警方提醒遇到類似案件最好先請教周圍或相關的人員，才不會落入了詐騙集團的陷阱中。

據指出，詐騙集團也是老梗，先打電話給被害人後，見被害人上鉤後就警告他不可以將這件事情告訴別人及家人，不然就要一起被查辦，被害人依照指示前往金融機構提款，並將所提領之款項加以包裝，再放入存簿及提款卡，置於其指定之地點後離去。

詐欺集團車手早就搭乘計程車到該處附近等候，見被害人放置後，即將款項等物品取走再搭乘計程車離去，隔天存簿內之款項，又遭另幾名詐欺集團之車手提領殆盡。

玉井分局組成專案小組全力查緝，在面交現場、高鐵臺南站及桃園市提款地調閱監視器等多項資料，獲悉面交車手身分後，隨即報請臺南地檢署檢察官指揮偵辦，持核發之拘票前往2名車手之住居所拘提到案，並持續追查本案其他3名提款車手到案。

玉井分局長許敏能表示，詐騙手法很多都是老梗，若是接到來電聲稱檢警單位之電話，一定要謹慎小心，謹記「一聽、二掛、三查證！監管、提款、匯款就是騙！」檢警單位絕對不會以電話要求民眾提款、匯款，所有誆稱的情節或許不一，但是只要最終提到要監管民眾帳戶，前往提款後交付給檢警，或是臨櫃去匯款至不明帳戶內，就是詐騙。如有疑問，請撥打165反詐騙專線或是110報案，也可以請附近派出所員警到場協助。

面交車手搭計程車到被害人住家附近拿取現金、存簿、提款卡。記者吳淑玲／翻攝
面交車手搭計程車到被害人住家附近拿取現金、存簿、提款卡。記者吳淑玲／翻攝
提款車手拿被害人提款卡到超商提款。記者吳淑玲／翻攝
提款車手拿被害人提款卡到超商提款。記者吳淑玲／翻攝

詐騙集團 車手 臺南

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