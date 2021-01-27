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氣溫驟降老翁胸痛 花蓮警消接力搶救

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

氣溫驟降易引發心血管疾病，花蓮山區一名98歲黃姓老翁胸悶不適，向兒子求救，但山上路途遙遠，擔心來不及送醫，兒子緊急請警方協助，接力載往救護車上，再送到醫院急救，幸好最後平安獲救。

鳳林警分局山興派出所日前接獲黃姓男子來電，稱獨居在山興里山區的父親聯繫，表示夜間氣溫驟降，一直覺得胸悶不適，黃男立即開車南下欲趕回父親住處。途中黃父再次聯繫，表示不只有胸悶狀況，還覺得心臟有點抽痛，黃男驚覺不對，先是撥打119請求派員協助，卻又擔心遠在山興里的老家過於偏遠，深怕救護人員一時找不到路，或是導航失靈而迷路，情急之下撥打110報案電話請最了解當地路況的山興派出所派員協助。

山興派出所副所長謝光輝獲報後，立即前往現場，只見黃父手壓著胸口、臉色痛苦，甚至劇痛到無法呼吸，擔心在救護車到達前病情會惡化發生危險，於是透過電話與黃男聯繫，決定把握關鍵時刻，先用巡邏車將黃父載下山與救護車會合，再由救護車護送黃父前往醫院，以「接力」的方式，將黃父護送至台北榮總鳳林分院就醫。所幸病情順利受到控制，家屬事後特別致電山興派出所向警方表達感謝之意。

鳳林警分局長林昆達呼籲，近日天氣寒冷無論是長者或是有心血管疾病的民眾，應多注意身體狀況，尤其在寒流來襲時，更要注意家中長者的身體狀況，發現有異狀請盡速就醫，若有緊急狀況可聯繫鄰近派出所協助，千萬不可輕忽以免發生意外。

98歲老翁突身體不適，警方緊急前往救援，接力給救護車送醫。圖／警方提供
98歲老翁突身體不適，警方緊急前往救援，接力給救護車送醫。圖／警方提供

救護車 心血管疾病 獨居

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