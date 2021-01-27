快訊

富豪宴與高級襯衫：翁茂鍾的「死亡筆記本」可信嗎？

網美為了拍照破壞台中「聚奎居」 損壞最高賠償2000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超暖心！「警界鄭秀文」請友人贊助保暖手套 金警揪甘心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門日前屢創低溫，金城分局的員警不畏寒冷，依然堅守崗位執行巡邏、守望及路檢等各項勤務，金城警分局長胡淑淨在慰勤時，看見同仁於寒冬中執勤，都未戴用保暖手套，胡淑靜於是到台灣找了多款手套，逐一試用後，才決定這款「保暖戰術手套」，又請「超級好朋友」贊助支持，讓員警們收到禮物後，都直呼「揪感心ㄟ」！

據金城分局同仁透露，某天夜裡，胡分局長來慰勤，看到大家在10度的低溫下，都沒戴手套值勤，經詢問後，分局長得知，因一般手套穿脫不便，且不易操作警用裝備，所以儘管天候在冷，同仁都沒有使用手套的習慣，胡分局長發覺後極為不捨，於是到台灣找了多款手套，並逐一試用後，才決定這款露出大拇指及食指的手套，因為這樣大家就可以方便使用手機或無線電，真的是「人美心更美」。

剛好胡分局長的「超級好朋友」來訪，他也感受到金門氣候的低溫酷寒，見到警察同仁執勤認真辛勞，深表認同，就慷慨捐贈「保暖戰術手套」給予金城警分局全體同仁使用，這款手套特別設計露出大拇指及食指部分以因應員警執勤時使用M-Police行動載具及無線電等警用裝備，希望藉由捐贈這些暖心物品，讓警察同仁無畏寒流來時的低溫，時刻守護者民眾的安全。

金城分局長胡淑淨表示，在寒冬中能夠收到這批「保暖戰術手套」贈送給同仁，讓同仁在這寒冷的冬天裡，真正感到「揪感心ㄟ」，並代表全體同仁，感謝台灣友人寒冬送暖，溫暖每個員警的心。

金城分局長胡淑靜（中）說，在寒冬中能夠收到這批「保暖戰術手套」，讓同仁在這寒冷的冬天裡，真正感到「揪感心ㄟ」。圖／警方提供
金城分局長胡淑靜（中）說，在寒冬中能夠收到這批「保暖戰術手套」，讓同仁在這寒冷的冬天裡，真正感到「揪感心ㄟ」。圖／警方提供
在金城分局長胡淑靜（左四）極力爭取下，金城分局的員警們，在寒冬中收到一批「保暖戰術手套」，讓同仁在寒冷的冬天裡，也可以溫暖上心頭。圖／警方提供
在金城分局長胡淑靜（左四）極力爭取下，金城分局的員警們，在寒冬中收到一批「保暖戰術手套」，讓同仁在寒冷的冬天裡，也可以溫暖上心頭。圖／警方提供

保暖 低溫 警察

延伸閱讀

苗栗金門縣長赴桃捐物資 鄭文燦：防疫同心

金門線上馬上線 傳紀錄就拿完賽好禮！

國門不能關扛重責！ 金門縣長親送防疫酒精到桃園打氣

金門塔山電廠也推九宮格踩點活動 達標送煙囪彩繪杯

相關新聞

漁船擱淺4人受困 岸巡火速救援

基隆籍漁船「新方號」昨天上午十點多機械故障，擱淺在新北市淡水區洲子灣，離岸兩百公尺；海巡署獲報動員巡防艇、無人機、岸巡隊...

氣溫驟降老翁胸痛 警消接力搶救

氣溫驟降易引發心血管疾病，花蓮山區一名98歲黃姓老翁胸悶不適，向兒子求救，但山上路途遙遠，擔心來不及送醫，兒子緊急請警方...

去年來台「洗產地」案件趨緩 海關共查獲69案

財政部關務署今（27）日表示，去年海關查獲來台「洗產地」案件共69案，MIC試圖洗成MIT的情況，明顯較2019年的94...

超暖心！「警界鄭秀文」請友人贊助保暖手套 金警揪甘心

金門日前屢創低溫，金城分局的員警不畏寒冷，依然堅守崗位執行巡邏、守望及路檢等各項勤務，金城警分局長胡淑淨在慰勤時，看見同...

妻外出聚餐 夫吃醋竟烙人理論 警快打喝斥：給我趴下

宜蘭大同鄉涂姓男子不滿妻子和高中相揪聚餐，昨天晚間9點率多名友人赴大同鄉舊清水檢查哨堵人，三星警分局獲報後啟動快打，在場...

影／警匪追逐？嫌開贓車撞店 店家怨警不助善後

一名網友在「爆料公社」發文，自家店面因警方疑似追緝嫌犯，導致嫌犯駕駛的贓車直接衝入，整間店面攤位都被撞毀，家人也因此受傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。