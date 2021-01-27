超暖心！「警界鄭秀文」請友人贊助保暖手套 金警揪甘心

金門日前屢創低溫，金城分局的員警不畏寒冷，依然堅守崗位執行巡邏、守望及路檢等各項勤務，金城警分局長胡淑淨在慰勤時，看見同仁於寒冬中執勤，都未戴用保暖手套，胡淑靜於是到台灣找了多款手套，逐一試用後，才決定這款「保暖戰術手套」，又請「超級好朋友」贊助支持，讓員警們收到禮物後，都直呼「揪感心ㄟ」！

據金城分局同仁透露，某天夜裡，胡分局長來慰勤，看到大家在10度的低溫下，都沒戴手套值勤，經詢問後，分局長得知，因一般手套穿脫不便，且不易操作警用裝備，所以儘管天候在冷，同仁都沒有使用手套的習慣，胡分局長發覺後極為不捨，於是到台灣找了多款手套，並逐一試用後，才決定這款露出大拇指及食指的手套，因為這樣大家就可以方便使用手機或無線電，真的是「人美心更美」。

剛好胡分局長的「超級好朋友」來訪，他也感受到金門氣候的低溫酷寒，見到警察同仁執勤認真辛勞，深表認同，就慷慨捐贈「保暖戰術手套」給予金城警分局全體同仁使用，這款手套特別設計露出大拇指及食指部分以因應員警執勤時使用M-Police行動載具及無線電等警用裝備，希望藉由捐贈這些暖心物品，讓警察同仁無畏寒流來時的低溫，時刻守護者民眾的安全。