聽新聞
test
0:00 / 0:00
超暖心！「警界鄭秀文」請友人贊助保暖手套 金警揪甘心
金門日前屢創低溫，金城分局的員警不畏寒冷，依然堅守崗位執行巡邏、守望及路檢等各項勤務，金城警分局長胡淑淨在慰勤時，看見同仁於寒冬中執勤，都未戴用保暖手套，胡淑靜於是到台灣找了多款手套，逐一試用後，才決定這款「保暖戰術手套」，又請「超級好朋友」贊助支持，讓員警們收到禮物後，都直呼「揪感心ㄟ」！
據金城分局同仁透露，某天夜裡，胡分局長來慰勤，看到大家在10度的低溫下，都沒戴手套值勤，經詢問後，分局長得知，因一般手套穿脫不便，且不易操作警用裝備，所以儘管天候在冷，同仁都沒有使用手套的習慣，胡分局長發覺後極為不捨，於是到台灣找了多款手套，並逐一試用後，才決定這款露出大拇指及食指的手套，因為這樣大家就可以方便使用手機或無線電，真的是「人美心更美」。
剛好胡分局長的「超級好朋友」來訪，他也感受到金門氣候的低溫酷寒，見到警察同仁執勤認真辛勞，深表認同，就慷慨捐贈「保暖戰術手套」給予金城警分局全體同仁使用，這款手套特別設計露出大拇指及食指部分以因應員警執勤時使用M-Police行動載具及無線電等警用裝備，希望藉由捐贈這些暖心物品，讓警察同仁無畏寒流來時的低溫，時刻守護者民眾的安全。
金城分局長胡淑淨表示，在寒冬中能夠收到這批「保暖戰術手套」贈送給同仁，讓同仁在這寒冷的冬天裡，真正感到「揪感心ㄟ」，並代表全體同仁，感謝台灣友人寒冬送暖，溫暖每個員警的心。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言