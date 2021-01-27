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妻外出聚餐 夫吃醋竟烙人理論 警快打喝斥：給我趴下

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭大同鄉涂姓男子不滿妻子和高姓男同學相揪聚餐，昨天晚間9點率多名友人赴大同鄉舊清水檢查哨堵人，三星警分局獲報後啟動快打，在場指揮的分局長林書慶，大聲喝斥在場犯嫌「給我趴下！」，壓制雙方氣焰，兩派人馬全數被帶回分局訊問，全案依刑法妨害秩序罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦

據了解，涂男妻子的高姓男同學是從花蓮來宜蘭工作，昨晚與幾名友人相約在舊清水檢查哨宿舍聚餐，涂男妻子也在場，但涂男疑似為此吃醋，晚間率多名友人駕車，前往檢查哨與高男理論。

三星分局牛鬥派出所昨晚9時15分接獲民眾通報舊清水檢查哨前有多名民眾聚集，牛鬥派出所長許維棟、警員黃智偉先立即趕赴現場，並通報分局勤務指揮中心調派快打警力支援。

警方到場後，順利壓制雙方氣焰，未料過程中高男友人不顧警方在場，竟突然出言叫囂，兩邊人馬再次聚集，爆發嚴重口角，在場指揮的三星分局長林書慶見狀，立即指揮現場優勢警力，「通通給我趴下！」、「全部帶回分局！」，將8名男性現行犯全部逮捕上銬。

事後警方清查在場人員，總計帶回19人回三星分局偵辦，全案訊問後，依刑法妨害秩序罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦。三星分局呼籲，民眾如有感情糾紛，應循正當社會支持管道處理，切莫糾眾私行暴力行為，以免觸法，後悔莫及。

在場聚集的犯嫌，被警方以優勢警力逮捕，帶回分局偵辦。記者張議晨/翻攝
在場聚集的犯嫌，被警方以優勢警力逮捕，帶回分局偵辦。記者張議晨/翻攝
在場聚集的犯嫌，被警方以優勢警力逮捕，帶回分局偵辦。記者張議晨/翻攝
在場聚集的犯嫌，被警方以優勢警力逮捕，帶回分局偵辦。記者張議晨/翻攝

男性 宿舍

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