影／警匪追逐？嫌開贓車撞店 店家怨警不助善後

一名網友在「爆料公社」發文，自家店面因警方疑似追緝嫌犯，導致嫌犯駕駛的贓車直接衝入，整間店面攤位都被撞毀，家人也因此受傷，甚至引發瓦斯外洩。但後續問題卻沒有得到妥善處理，讓她無奈嘆道，沒辦發開店營業還要照顧受傷家人，生活頓時陷入困境，家裡的處境就像熱鍋上的螞蟻。

該名網友表示，警方僅告知他們沒有追逐疑犯，但多數目擊民眾都直指是警方追逐嫌犯才造成車禍。網友質疑，警匪追逐過程中，導致民眾的財產嚴重損失這筆帳要算誰的？而事發後該如何善後？原po也表示，還好當時店內剛好沒有客人，如果店裡有客人，情況一定是死傷慘重。