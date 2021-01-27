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影／警匪追逐？嫌開贓車撞店 店家怨警不助善後

聯合報 / 記者張善寧／即時報導

一名網友在「爆料公社」發文，自家店面因警方疑似追緝嫌犯，導致嫌犯駕駛的贓車直接衝入，整間店面攤位都被撞毀，家人也因此受傷，甚至引發瓦斯外洩。但後續問題卻沒有得到妥善處理，讓她無奈嘆道，沒辦發開店營業還要照顧受傷家人，生活頓時陷入困境，家裡的處境就像熱鍋上的螞蟻。

該名網友表示，警方僅告知他們沒有追逐疑犯，但多數目擊民眾都直指是警方追逐嫌犯才造成車禍。網友質疑，警匪追逐過程中，導致民眾的財產嚴重損失這筆帳要算誰的？而事發後該如何善後？原po也表示，還好當時店內剛好沒有客人，如果店裡有客人，情況一定是死傷慘重。

不過其他網友看完貼文後卻紛紛認為不應該怪罪警察，「警察抓違規被罵，抓壞人被罵，不抓違規被罵，不抓壞人被罵...你倒是來說看看到底要警察幹嘛？查水表？」、「跟嫌犯索賠啊！找警察幹嘛？警察撞你的嗎？警察不能追捕贓車現行犯？」、「警察追車有問題嗎？妳該怪的是嫌犯為何要跑，而不是怪警察為何要追！懂？」、「以後如果有逃亡的殺人犯，建議警察千萬不要去逮捕他，不然他情緒激動殺害任何人的話，家屬會跟警察求償的！」。

嫌犯駕駛贓車直接衝入店面，導致整間攤位被撞毀。圖／翻攝爆料公社
嫌犯駕駛贓車直接衝入店面，導致整間攤位被撞毀。圖／翻攝爆料公社

警察 贓車

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