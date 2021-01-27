「卡戒」好痛苦！嘉義市消防局一年接獲逾20件 連鸚鵡都求助

63歲蔡姓婦人昨天因手指腫脹造成戒指無法取下，前來嘉義市消防局第一大隊第一分隊求助，檢查後發現手指已經腫脹，無法使用釣魚線綁著戒指的方式拉下，便用斜剪鉗及小型鋼筋剪斷器將戒指剪除；嘉義市消防局統計，一年來超過20件「卡戒」案，因戒指無法取下來分隊求助案例，還曾發生民眾飼養的鸚鵡卡住腳環，來消防分隊求助的「特殊」案例。

嘉義市消防局發現，一年至少平均會有十多起「卡戒」案，且沒有季節之分，可能是個人健康問題造成水腫，或血液循環不好造成手指腫脹等因素，民眾遇卡戒時莫驚慌，尤其手指已紅腫時，若無適當工具或方法，仍建議盡速就醫處理或前往就近消防分隊求助。

消防局指出，最為特別的案例，是曾有一對家住雲林的情侶慌張的開車到第二分隊求助，因飼養的非洲鸚鵡腳環卡住造成腫脹疼痛，動物醫院無法處理，且牠的腳環拔不下來躁動不安。

隊員用破壞剪嘗試將腳環取出未果，因腳環卡住已多時導致左腳腫脹無法順利取出，最後隊員利用電動磨刀配合斜口鉗，順利破壞移除，解除鸚鵡疼痛之危，飼主不斷對消防人員稱謝。

民眾遇卡戒常試圖自行處理，消防局指出，近來也有32歲柳姓女子，試圖用棉線自行摘除，仍無法順利拿下，消防分隊使用戰術剪將戒指切開，再直接將戒指往兩側拉開製造更大縫隙，順利將戒指取下而解除柳女疼痛。