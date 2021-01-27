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台南傳工地意外！ 工人從5樓電梯井墜落命危
台南市中西區開山路今天上近9點，發生一起疑似工地意外，施工中男性工人不慎從5樓電梯井墜落一樓，南門消防分隊人員獲報後到場後，發現他已經沒有呼吸心跳，生命垂危，緊急抬上救護車送往成大醫院搶救。
「有工人工作時墜落，快派人來救人！」台南市消防局救災救護中心，今天8點55分接獲民眾報案，位於中西區開山路一處工地有工人墜落受重傷，中心值班人員派遣南門消防分隊救護車前往搶救，據報案工人表示，有男人工作時從5樓電梯井掉落一樓受傷。
消防救護人員到場後，發現1人掉落在電梯井內，需救助，請南門分隊曾派人車支援，將傷者救出，送成大醫院急救。據了解，受傷男工人姓康，41歲。至於發生意外的真正原因，已通報警方和勞檢局和勞工局進行後續追查，
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