台南傳工地意外！ 工人從5樓電梯井墜落命危

台南市中西區開山路今天上近9點，發生一起疑似工地意外，施工中男性工人不慎從5樓電梯井墜落一樓，南門消防分隊人員獲報後到場後，發現他已經沒有呼吸心跳，生命垂危，緊急抬上救護車送往成大醫院搶救。

「有工人工作時墜落，快派人來救人！」台南市消防局救災救護中心，今天8點55分接獲民眾報案，位於中西區開山路一處工地有工人墜落受重傷，中心值班人員派遣南門消防分隊救護車前往搶救，據報案工人表示，有男人工作時從5樓電梯井掉落一樓受傷。