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竹北交流道6車連環撞 前後夾擊麵包車駕駛失去生命跡象

聯合報 / 記者王駿杰陳斯穎／新竹即時報導

國道一號中山高速公路竹北交流道今天上午發生6車連撞車禍，一輛大貨車疑似未注意前方車輛正排隊下交流道，直接撞上前方的麵包車，麵包車被撞擊後再往前追撞1輛大貨車與3輛車，麵包車遭兩輛大貨車夾擊，新竹市消防局獲報趕抵，出動器具將受困麵包車上的2人救出送醫，其中乘客意識清楚，駕駛則失去生命跡象，細節仍待調查釐清。

消防局表示，早上8點37分接獲民眾報案，中山北上竹北交流道前發生連環撞車禍，現場有8人共7男1女，其中一輛麵包車被兩輛大貨車夾擠，駕駛及乘客受困，其中乘客受輕傷，意識清楚、無生命危險，自行脫困後已送醫，駕駛則卡在車內傷者身體變形、沒有生命徵象，救護人員正出動破壞器材，將駕駛從車輛救出。

一輛大貨車疑似未注意前方車輛正排隊下交流道，直接撞上前方的麵包車，麵包車被撞擊後再往前追撞1輛大貨車與3輛車。圖／消防局提供
一輛大貨車疑似未注意前方車輛正排隊下交流道，直接撞上前方的麵包車，麵包車被撞擊後再往前追撞1輛大貨車與3輛車。圖／消防局提供
國道一號中山高速公路竹北交流道今天上午發生6車連撞車禍。圖／消防局提供
國道一號中山高速公路竹北交流道今天上午發生6車連撞車禍。圖／消防局提供

車禍 新竹

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