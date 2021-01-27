正妹加好友誆「投資虛擬貨幣賺大錢」 詐騙集團得手2千多萬

「帥哥，投資虛擬貨幣，可賺大錢！」 吳姓女子等8人加入詐騙集團當車手，並提供人頭帳戶，集團其他成員並從去年6月至今年1月以來，以美女照和謊稱投資虛擬貨幣獲利豐厚，誘使被害人上當，詐騙集團涉嫌詐得2千多萬元，台南市警五分局偵查隊昨天依詐欺罪嫌將8名車手函送台南地檢署法辦。

警方調查，此詐騙集團車手8人，有吳姓婦人（30多歲）等6名女性，郭等2名男性，加入詐騙集團擔任車手負責提款，共提供所有15個銀行帳戶做為犯罪工具，專門提領被害人匯入警示帳戶款項。

詐騙集團機房成員以偽稱投資虛擬貨幣可以獲利手法，使李姓被害人等27人陷於錯誤，匯款1000至200萬元不等金額指定帳戶 ，總計匯款484次、損失2193萬607元。