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正妹加好友誆「投資虛擬貨幣賺大錢」 詐騙集團得手2千多萬
「帥哥，投資虛擬貨幣，可賺大錢！」 吳姓女子等8人加入詐騙集團當車手，並提供人頭帳戶，集團其他成員並從去年6月至今年1月以來，以美女照和謊稱投資虛擬貨幣獲利豐厚，誘使被害人上當，詐騙集團涉嫌詐得2千多萬元，台南市警五分局偵查隊昨天依詐欺罪嫌將8名車手函送台南地檢署法辦。
警方調查，此詐騙集團車手8人，有吳姓婦人（30多歲）等6名女性，郭等2名男性，加入詐騙集團擔任車手負責提款，共提供所有15個銀行帳戶做為犯罪工具，專門提領被害人匯入警示帳戶款項。
詐騙集團機房成員以偽稱投資虛擬貨幣可以獲利手法，使李姓被害人等27人陷於錯誤，匯款1000至200萬元不等金額指定帳戶 ，總計匯款484次、損失2193萬607元。
全案經辦案員警分析比對銀行及虛擬帳戶數千筆交易紀錄，陸續通知吳等8人到案說明，全都坦承涉案，警詢後函送南檢偵辦並擴大追查集團其他成員， 台南市警察局督察長葉明潭並頒獎表揚破案有功人員，感謝他們的辛勞。
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