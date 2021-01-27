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違規地雷區／網狀線臨停 屏東去年舉發違規件數1萬356件
路上常見網狀線是不能臨時停車，屏東監理站指出，經常看到駕駛人停等紅燈時，車子停在網狀線上，此違規行為可處300元到600元罰鍰，屏東縣2020年舉發該類型違規件數達1萬356件，提醒用路人多注意。
屏東監理站指出，根據道路交通標誌標線號誌設置規則第173條，網狀線，用以告示車輛駕駛人禁止在設置本標線的範圍內臨時停車，防止交通阻塞。網狀線通常畫設在無紅綠燈的路口，主要目的保持路口淨空，確保其它路口車輛進出，不被其他停靠的車輛堵住，維持交通順暢。
屏東監理站表示，有些駕駛人似乎不知道網狀線的用意，常見駕駛人會在前方車輛停等紅燈狀態下，繼續貼緊前方車輛後方，而車子就停在網狀線上，此類違規案件，大多遭後車以行車紀錄器拍攝違規畫面向警方檢舉，若經查證屬實，依據道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款規定，在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車，可處300元到600元罰鍰。
屏東監理站站長洪美芳說，維護交通秩序及確保用路人安全，駕駛人應遵守道路交通標誌（線）、號誌的指示，隨時注意車前狀況，以免受罰。
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