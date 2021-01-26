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婦人與夫爭吵後帶2歲女兒投海 晚間在海堤被發現

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台中大甲一名30歲多歲丁姓婦人傍晚疑似與丈夫爭吵後，開車帶走2歲女兒並揚言尋短，海巡人員接獲警方通報，展開搜尋，晚間8點在苗栗縣通霄鎮新埔里海岸發現母女兩人，當時女子疑似帶女兒跳入海中，但心中又不捨又抱著女兒上岸，但2歲多女兒因溺水嚴重，到院前已無生命徵象，送醫搶救仍乏天乏術，全案由警方調查處理中。

警方晚間6點受理報案後，與海巡人員以車追人，透過定位系統查出婦人位置在通霄鎮新埔里附近，晚間8點趕往新海樓餐廳附近，發現情緒激動的婦人抱著女兒在海堤上，但小女孩因溺水失去生命徵象。

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