婦人與夫爭吵後帶2歲女兒投海 晚間在海堤被發現

台中大甲一名30歲多歲丁姓婦人傍晚疑似與丈夫爭吵後，開車帶走2歲女兒並揚言尋短，海巡人員接獲警方通報，展開搜尋，晚間8點在苗栗縣通霄鎮新埔里海岸發現母女兩人，當時女子疑似帶女兒跳入海中，但心中又不捨又抱著女兒上岸，但2歲多女兒因溺水嚴重，到院前已無生命徵象，送醫搶救仍乏天乏術，全案由警方調查處理中。

警方晚間6點受理報案後，與海巡人員以車追人，透過定位系統查出婦人位置在通霄鎮新埔里附近，晚間8點趕往新海樓餐廳附近，發現情緒激動的婦人抱著女兒在海堤上，但小女孩因溺水失去生命徵象。

尋求解決之道，讓專業人員協助你度過難關，自殺防治諮詢安心專線：0800-788995、生命線協談專線：1995

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )