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北市男子深夜偷娃娃機內公仔、零錢 破壞監視器逃逸

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

林男涉嫌竊取台北市一間知名夜市內的娃娃機店，警方將通知他到案說明。圖為示意圖。記者蔡翼謙／翻攝
林男涉嫌竊取台北市一間知名夜市內的娃娃機店，警方將通知他到案說明。圖為示意圖。記者蔡翼謙／翻攝
林姓男子在台北市犯下多起娃娃機竊案，今天凌晨又到北市一間知名夜市內的娃娃機店，趁四下無人，涉嫌用鐵撬、螺絲起子竊取娃娃機內的公仔、娃娃及零錢，價值共約1萬元。林涉案後還破壞店內其中1支監視器，企圖抹滅犯行，警方仍查出他的身分，將通知他到案說明。

警方調查，林男（30歲）今天凌晨4點多，跑到北市一間知名夜市內的娃娃機店，涉嫌用鐵撬、螺絲起子橇開娃娃機前方玻璃的鑰匙孔，偷走10多支娃娃、公仔，還破壞零錢箱，偷走零錢。

經營娃娃機台的陳姓台主，早上到店巡視時，發現娃娃機遭破壞報案，他估計遭竊的財物及現金，總共損失約1萬元，還發現店內其中1支監視器也遭破壞。

警方調閱店內另1支監視器，畫面清楚拍下林的臉部及外貌特徵，透過比對發現林是娃娃機竊盜慣犯，已在北市犯下多起娃娃機竊案。

警方說，林男過往的犯案動機，都稱缺錢，便偷娃娃、公仔到網上賣掉，也會送人。據了解，林長期無業，無固定居住地，不斷變換租屋處，警方將通知他到案說明。

北市 監視器 夜市

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