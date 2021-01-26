台東省道台11線2貨車對撞翻車 1命危3輕傷送醫

台東縣台11線加母子灣路段，今天傍晚6點42分發生一起貨車對撞翻車事故，肇事的3噸半貨車，掉落水溝，司機飛出車外，被貨車車體夾住沒有呼吸心跳送醫急救。記者尤聰光/攝影

台東縣台11線加母子灣路段，今天傍晚6點42分發生一起貨車對撞翻車事故。一輛載滿鐵絲網的3噸半貨車，往北行駛途中不斷疾速超車，與另一輛南下的廂型貨車發生對撞。由於撞擊力道強大，3噸半貨車駕駛飛出車外，被貨車車體夾在山壁中間，當場沒有呼吸心跳；另一輛廂型貨車也因此翻車，車上1男2女全都受困車內。消防局獲報派出大批救災救護車趕往救援，所幸廂型貨車上3人被救出時意識清醒，全部送往市區醫院急救。這起車禍也造成台11線塞車半小時，目前在警方交管下維持單線雙向通車，肇事原因由警方調查中。

【中央社／台東縣26日電】

台東縣省道台11線約148公里加母子灣路段，今天晚間發生2輛貨車對撞翻車事故，2車4人均受困車內，警消獲報到場救人，其中1車駕駛傷勢較重失去生命跡象，送醫急救中。

台東縣消防局表示，晚間6時42分接獲民眾報案指，東河鄉都蘭村加母子灣附近有2輛小貨車翻車，多人受傷。隨即派遣都蘭、台東、東河、南王車組、特搜人員等到場救援。

警消到場後將翻覆的廂型貨車上3人救出，皆意識清醒；另一輛載滿鐵絲網的3噸半貨車則撞向山壁，駕駛飛出車外，被車體夾在山壁中間，當場沒有呼吸心跳。

被救出共4人全部被救護車送往醫院急救。這起車禍造成台11線塞車半小時，目前在警方交管下維持單線雙向通車。現場事故原因警方調查釐清中。