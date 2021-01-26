快訊

律師兄長呂傳勝病逝 呂秀蓮曝美麗島大審翻案秘辛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東省道台11線2貨車對撞翻車 1命危3輕傷送醫

聯合報 / 記者尤聰光施鴻基／台東即時報導

台東縣台11線加母子灣路段，今天傍晚6點42分發生一起貨車對撞翻車事故，肇事的3噸半貨車，掉落水溝，司機飛出車外，被貨車車體夾住沒有呼吸心跳送醫急救。記者尤聰光/攝影
台東縣台11線加母子灣路段，今天傍晚6點42分發生一起貨車對撞翻車事故，肇事的3噸半貨車，掉落水溝，司機飛出車外，被貨車車體夾住沒有呼吸心跳送醫急救。記者尤聰光/攝影

台東縣台11線加母子灣路段，今天傍晚6點42分發生一起貨車對撞翻車事故。一輛載滿鐵絲網的3噸半貨車，往北行駛途中不斷疾速超車，與另一輛南下的廂型貨車發生對撞。由於撞擊力道強大，3噸半貨車駕駛飛出車外，被貨車車體夾在山壁中間，當場沒有呼吸心跳；另一輛廂型貨車也因此翻車，車上1男2女全都受困車內。消防局獲報派出大批救災救護車趕往救援，所幸廂型貨車上3人被救出時意識清醒，全部送往市區醫院急救。這起車禍也造成台11線塞車半小時，目前在警方交管下維持單線雙向通車，肇事原因由警方調查中。

【中央社／台東縣26日電】

台東縣省道台11線約148公里加母子灣路段，今天晚間發生2輛貨車對撞翻車事故，2車4人均受困車內，警消獲報到場救人，其中1車駕駛傷勢較重失去生命跡象，送醫急救中。

台東縣消防局表示，晚間6時42分接獲民眾報案指，東河鄉都蘭村加母子灣附近有2輛小貨車翻車，多人受傷。隨即派遣都蘭、台東、東河、南王車組、特搜人員等到場救援。

警消到場後將翻覆的廂型貨車上3人救出，皆意識清醒；另一輛載滿鐵絲網的3噸半貨車則撞向山壁，駕駛飛出車外，被車體夾在山壁中間，當場沒有呼吸心跳。

被救出共4人全部被救護車送往醫院急救。這起車禍造成台11線塞車半小時，目前在警方交管下維持單線雙向通車。現場事故原因警方調查釐清中。

遭撞的一輛廂型貨車也因此翻車，車上1男2女全都受困車內，消防局獲報派出大批救災救護車趕往救援，所幸3人輕傷送醫。記者尤聰光/攝影
遭撞的一輛廂型貨車也因此翻車，車上1男2女全都受困車內，消防局獲報派出大批救災救護車趕往救援，所幸3人輕傷送醫。記者尤聰光/攝影
3噸半貨車上的鐵絲網物品散落一地。記者尤聰光/攝影
3噸半貨車上的鐵絲網物品散落一地。記者尤聰光/攝影

事故 塞車 救護車

延伸閱讀

八斗子媽祖廟外翻車 計程車司機幸運脫困幾乎毫髮無傷

台21線中潭公路建置區段測速 下月驗收後將正式啟用

國道一號豐原交流道貨車翻車無人傷 疑轉彎失控

台中消防車駕駛訓練翻車 車上二名消防隊員一人受傷

相關新聞

台東省道台11線2貨車對撞翻車 1命危3輕傷送醫

台東縣台11線加母子灣路段，今天傍晚6點42分發生一起貨車對撞翻車事故。一輛載滿鐵絲網的3噸半貨車，往北行駛途中不斷疾速...

彰化東外環再發生5車連環撞 造成2人受傷送醫

彰化市東外環台74甲線5K處由東往西往花壇鄉方向，也就是接近與縣道139線路口，今天晚間約6點18分許，發生5輛連撞車...

高雄鳳山出現浮屍 警方到場採證

高雄市鳳山區保華一路、家和一街附近的保華路橋，今下午5點多，有路過民眾發現一具浮屍，轄區警方鳳山分局獲報後趕到現場，拉起...

八斗子媽祖廟外翻車 計程車司機幸運脫困幾乎毫髮無傷

基隆市江姓計程車司機今天從開計程車出門不久，行經八斗子度天宮停車場時，右前輪不慎撞上路旁低矮護欄，整輛車側翻。附近住戶發...

鹿港警拍警匪片宣導春安 逼真又爆笑

農曆春節將致，彰化鹿港分局今天在鹿港鎮農會辦理「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」，還拍攝剪輯上傳影片，強化網友防搶意識，2分...

老婦失智卻不忘曾幫助她的友人 高雄岡山員警協助順利團聚

高雄市68歲楊姓婦人疑有失智情況，本月23日獨自從楠梓到梓官找林姓友人，卻因不知友人地址及電話，只能在路上徘徊，岡山警分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。