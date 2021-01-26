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彰化東外環再發生5車連環撞 造成2人受傷送醫

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市東外環台74甲線5K處由東往西往花壇鄉方向 ，也就是接近與縣道139線路口，今天晚間約6點18分許，發生5輛連撞車禍 ，造成2人受傷送醫，傷者意識清楚，直到7點才恢復交通，事故原因由警方調查中。

警方指出，車禍路段正好位在上坡，疑似後方的大貨車未注意到前車，造成連環撞，居中間的3輛車，車身前後都嚴重損壞，合計有5輛車受損，事故發生後，彰化縣消防局據報，動用器材車，分別將兩名夾在車內乘客救出來送醫。

車禍也造成嚴重塞車，由於正好是下班時間，車流量甚大，塞車長約兩公里，彰化警方接獲報前往處理，約7時才恢復交通。

上月，東外環在往花壇下坡方向，也發生10多輛車追撞事故，因此表示，將加強東外環相關設施及執法改善。

彰化市東外環台74甲線5K處由東往西往花壇鄉方向 ，也就是接近與縣道139線路口，今天晚間約6點18分許，發生5輛連撞車禍 ，造成2人受傷送醫。圖／警方提供
彰化市東外環台74甲線5K處由東往西往花壇鄉方向 ，也就是接近與縣道139線路口，今天晚間約6點18分許，發生5輛連撞車禍 ，造成2人受傷送醫。圖／警方提供
彰化市東外環台74甲線5K處由東往西往花壇鄉方向 ，也就是接近與縣道139線路口，今天晚間約6點18分許，發生5輛連撞車禍 ，造成2人受傷送醫。圖／警方提供
彰化市東外環台74甲線5K處由東往西往花壇鄉方向 ，也就是接近與縣道139線路口，今天晚間約6點18分許，發生5輛連撞車禍 ，造成2人受傷送醫。圖／警方提供
彰化市東外環台74甲線5K處由東往西往花壇鄉方向 ，也就是接近與縣道139線路口，今天晚間約6點18分許，發生5輛連撞車禍 ，造成2人受傷送醫。圖／警方提供
彰化市東外環台74甲線5K處由東往西往花壇鄉方向 ，也就是接近與縣道139線路口，今天晚間約6點18分許，發生5輛連撞車禍 ，造成2人受傷送醫。圖／警方提供

事故 車禍 塞車

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