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老婦失智卻不忘曾幫助她的友人 高雄岡山員警協助順利團聚
高雄市68歲楊姓婦人疑有失智情況，本月23日獨自從楠梓到梓官找林姓友人，卻因不知友人地址及電話，只能在路上徘徊，岡山警分局警方獲報，成功找到住在該轄區的林姓老翁，並聯繫林翁到派出所與楊婦相聚。
岡山警分局接獲民眾報案，表示有婦人在住家外徘徊、疑似迷路，警方到場詢問楊婦，楊婦表示，自己以前住附近，想找常帶她去醫院看病的林姓友人聊天，但只記得友人姓名，卻不知他的住址及電話，只好在路上徘徊尋找。
當員警問到楊婦的個人資料，楊婦也只記得自己的姓名、生日，員警只能先將楊婦帶回派出所安撫她緊張的情緒，並同時以警用數據資料庫查詢轄區有無楊婦友人，正好查到相同姓名的人，便聯繫林姓老翁到派出所，楊婦看到友人非常開心，事後由林翁帶楊婦返家休息。
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