老婦失智卻不忘曾幫助她的友人 高雄岡山員警協助順利團聚

高雄市楊姓婦人疑有失智狀況，本月23日獨自到梓官找友人卻不知友人住址，經警方協助成功找到人。記者陳玫伶／翻攝

高雄市68歲楊姓婦人疑有失智情況，本月23日獨自從楠梓到梓官找林姓友人，卻因不知友人地址及電話，只能在路上徘徊，岡山警分局警方獲報，成功找到住在該轄區的林姓老翁，並聯繫林翁到派出所與楊婦相聚。

岡山警分局接獲民眾報案，表示有婦人在住家外徘徊、疑似迷路，警方到場詢問楊婦，楊婦表示，自己以前住附近，想找常帶她去醫院看病的林姓友人聊天，但只記得友人姓名，卻不知他的住址及電話，只好在路上徘徊尋找。