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花蓮暗啞人士獨攀左腳受傷 預定明天吊掛送醫

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名53歲喑啞人士錢姓男子喜愛登山，12月18日上萬榮鄉摩即山待了1個多月。本月23日錢男家屬接獲求救簡訊，表示左腳受傷，請求警消救援，消防局第二大隊隨即派員上山，今天下午2點30分左右找到錢男，幸好暫無生命危險，因天候不佳，決定明天再進行吊掛作業。

第二大隊指出，錢男喜愛爬山，這次更一個人在摩即山生活1個多月，卻疑似不慎跌倒受傷，無法自行下山。於23日用衛星電話發簡訊向家屬求援，家屬幫忙報案。但錢男是聽障人士，也不會說話，只能吹哨子，救難人員便依靠哨音分辨位置，好不容易今天下午才找到錢男。

錢男家屬曾在登山臉書社團貼文，請山友協尋，吸引許多熱心山友提供資訊，有的人說，日前有遇到錢男，給予一些食物，也告知哪裡可免費住宿，希望錢男能平安下山。

消防局表示，錢男左腳腳踝腫脹，無法行走，意識清楚，需請直升機載下山就醫，但時間已是下午，擔心天色漸暗不利救援，因此決定明天再由直升機吊掛。

錢姓男子獨攀摩即山，疑跌倒受傷求援，花蓮縣消防局預定明天吊掛下山。圖／花蓮縣消防局提供
錢姓男子獨攀摩即山，疑跌倒受傷求援，花蓮縣消防局預定明天吊掛下山。圖／花蓮縣消防局提供

直升機 山友

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