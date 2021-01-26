驚悚！屏東里嶺大橋砂石車緊貼機車 車身震動害騎士險摔車

屏東里港昨天上午，一輛砂石車緊貼機車騎士急駛而過，畫面險象環生，所幸騎士穩住機車，才未釀事故，但畫面被PO上臉書，引起熱議，不少網友直呼誇張。對此，里港警分局表示，將通知雙方駕駛人到案說明，釐清案情，若查證違規屬實，將依法製單告發。

屏東縣里港鄉有一名機車騎士昨天上午7時許，由屏東往高雄方向，行經里嶺大橋17公里處時，一輛砂石車，緊貼機車騎士急駛而過，由於砂石車龐大的車身造成震動，導致騎士一度不穩，所幸，騎士及時仍穩住機車，才沒釀成事故。

整段驚險的過程，雖然僅有短短的5秒，仍被後方駕駛的行車紀錄器錄下，並被轉載至臉書粉專「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」，隨即引起網友熱議，並直呼司機行徑「離譜」、「誇張」。

對此，里港警分局指出，違規超車行為可依道路交通管理處罰條例第47條1項3款：「在前行車之右側超車，或超車時未保持適當之間隔，或未行至安全距離即行駛入原行路線」處駕駛人1200元以上2400元以下的罰鍰。