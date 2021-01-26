快訊

護國神山弱掉了？台積電飆上670元卻重挫 專家揭2因素

押寶台股彈！3檔「台灣50」概念ETF 零股創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿嬤開車載孫突感不適逆向撞來車 車損嚴重兩人都輕傷

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金寧鄉的后盤山路段發生2車對撞的交通事故，呂姓駕駛的銀色自小客車引擎蓋整個因撞擊猛烈而變形。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉的后盤山路段發生2車對撞的交通事故，呂姓駕駛的銀色自小客車引擎蓋整個因撞擊猛烈而變形。記者蔡家蓁／攝影

1名年近7旬的呂姓阿嬤昨日下午開車行駛在金門縣環島北路二段的后盤山路段，疑因身體不適，呂姓阿嬤直接逆向駛入對方車道，對向的車輛閃避不及，直接迎頭撞上，呂姓駕駛及5歲的孫子兩人都嚇到，也受到輕傷，金城警方對雙方駕駛實施酒測，初步排除未有飲酒情事，目前人員送往金門醫院治療中，所幸並無大礙、意識都還清楚。

金城分局第一組組長呂世注今天表示，昨日下午13時40分許后盤山路段發生一起2車對撞車禍，年約70歲的呂姓女駕駛，開著銀色自小客車突然逆向駛入對方車道，經警方初步調查，主要是呂姓駕駛一時頭部暈眩不適，不自覺地失控駛入對向車道，才造成這起車禍，至於確切肇事原因，尚待警方釐清中。

金城分局長胡淑靜呼籲民眾，平時開車時應多注意身體狀況，尤其金門地區的人口老年人化，開車族群居多，而最近氣候驟降，對於一般慢性疾病患者，如有身體不適、服用藥物等出門時也要特別注意，切勿勉強上路，避免交通事故發生。

金寧鄉的后盤山路段發生2車對撞的交通事故，呂姓駕駛的銀色自小客車，前方擋風玻璃整個碎裂。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉的后盤山路段發生2車對撞的交通事故，呂姓駕駛的銀色自小客車，前方擋風玻璃整個碎裂。記者蔡家蓁／攝影
金城分局第一組組長呂世注表示，昨日下午后盤山路段發生一起2車對撞車禍，年約70歲的呂姓女駕駛疑暈眩不適，才會不自覺地失控駛入對向車道。記者蔡家蓁／攝影
金城分局第一組組長呂世注表示，昨日下午后盤山路段發生一起2車對撞車禍，年約70歲的呂姓女駕駛疑暈眩不適，才會不自覺地失控駛入對向車道。記者蔡家蓁／攝影

金門 車道 阿嬤

延伸閱讀

疑過彎車速太快 新北新店傳車禍多人送醫

金門假投資真詐財案件多 警方加強宣導防堵

萬大線離教室10米 土城人抗議

捷運萬大線LG11站噪音恐影響學童 北捷：會加隔音牆

相關新聞

花蓮暗啞人士獨攀左腳受傷 預定明天吊掛送醫

花蓮一名53歲喑啞人士錢姓男子喜愛登山，12月18日上萬榮鄉摩即山待了1個多月。本月23日錢男家屬接獲求救簡訊，表示左腳...

驚悚！屏東里嶺大橋砂石車緊貼機車 車身震動害騎士險摔車

屏東里港昨天上午，一輛砂石車緊貼機車騎士急駛而過，畫面險象環生，所幸騎士穩住機車，才未釀事故，但畫面被PO上臉書，引起熱...

阿嬤開車載孫突感不適逆向撞來車 車損嚴重兩人都輕傷

1名年近7旬的呂姓阿嬤昨日下午開車行駛在金門縣環島北路二段的后盤山路段，疑因身體不適，呂姓阿嬤直接逆向駛入對方車道，對向...

影／公車、機車對撞騎士腳卡公車底盤下 路人合力抬車救人

基隆市1輛市公車和1輛機車擦撞後，機車卡在公車前方底盤下方，騎士的腳被公車和機車夾住，疼痛難耐。路人見狀設法救援，但用人力...

女嬰遭無照保母夫婿劇烈搖晃 昏迷急救10天雙眼失明

謝姓無照保母，2019年間全天候照護李姓朋友的女兒，涉嫌傷害僅4個月的多女嬰，致下巴兩側瘀青，保母丈夫謝男又涉嫌以強烈搖...

80歲翁負氣離家失蹤1天 搜尋人員鑽柵欄從廢棄屋內救出

苗栗縣80歲劉姓老翁昨晨5點多疑似負氣騎機車離家，家人遍尋不著，昨天下午報警，頭份警分局受理後通知轄區各分駐所、派出所全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。