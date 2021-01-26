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阿嬤開車載孫突感不適逆向撞來車 車損嚴重兩人都輕傷
1名年近7旬的呂姓阿嬤昨日下午開車行駛在金門縣環島北路二段的后盤山路段，疑因身體不適，呂姓阿嬤直接逆向駛入對方車道，對向的車輛閃避不及，直接迎頭撞上，呂姓駕駛及5歲的孫子兩人都嚇到，也受到輕傷，金城警方對雙方駕駛實施酒測，初步排除未有飲酒情事，目前人員送往金門醫院治療中，所幸並無大礙、意識都還清楚。
金城分局第一組組長呂世注今天表示，昨日下午13時40分許后盤山路段發生一起2車對撞車禍，年約70歲的呂姓女駕駛，開著銀色自小客車突然逆向駛入對方車道，經警方初步調查，主要是呂姓駕駛一時頭部暈眩不適，不自覺地失控駛入對向車道，才造成這起車禍，至於確切肇事原因，尚待警方釐清中。
金城分局長胡淑靜呼籲民眾，平時開車時應多注意身體狀況，尤其金門地區的人口老年人化，開車族群居多，而最近氣候驟降，對於一般慢性疾病患者，如有身體不適、服用藥物等出門時也要特別注意，切勿勉強上路，避免交通事故發生。
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