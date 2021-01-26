影／公車、機車對撞騎士腳卡公車底盤下 路人合力抬車救人

基隆市1輛市公車和1輛機車擦撞後，機車卡在公車前方底盤下方，騎士的腳被公車和機車夾住，疼痛難耐。路人見狀設法救援，但用人力抬高車頭幅度有限，最後集中力氣，合力抬起公車的右前車身，終讓騎士脫困。

警方初步調查，郭姓男子23日下午駕駛市公車沿環港街行駛，在左轉北寧路往瑞芳方向行駛時，與沿北寧路往基隆市區方向行駛的陳姓騎士發生碰撞。陳男摔車後，連人帶車卡進公車車頭下方，陳的腳被公車底盤和機車排氣管夾住，無法脫身。

車禍發生級，路人紛紛上前關心，一開始大家在車頭排排站，齊喊「123」，試圖抬高公車的車頭，幫助陳男脫困。只是抬起的幅度有限，陳的的腳又被卡住，無法如願救出來，最後只能試著抬高公車，希望有助於減低陳男的痛苦。

有人擔心強行救出陳男，可能造成其他傷害，建議不要再硬拉；有人急尋千斤鼎．油壓剪支援。此時消防局救護車抵達，眾人再度使力抬高車頭，依然難以成功。有人建議集中人力，抬高公車的右前側，果真讓公車抬高的幅度加大，成功救出陳男送醫。