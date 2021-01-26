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女嬰遭無照保母夫婿劇烈搖晃 昏迷急救10天雙眼失明

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

謝姓無照保母，2019年間全天候照護李姓朋友的女兒，涉嫌傷害僅4個月的多女嬰，致下巴兩側瘀青，保母丈夫謝男又涉嫌以強烈搖晃等方式，造成顱內震盪，女嬰經急救住院治療，腦傷惡化造成雙眼失明、發展遲緩等重傷害。士林地檢署日前偵結，依成年人故意對兒童犯傷害致重傷等罪嫌起訴。

起訴指出，2019年1月28日起，38歲謝女受女嬰父親委託，每周一至周五全天候照護女嬰，同年2月13日晚間，謝在淡水住處，以不詳方式傷害女嬰下巴，導致下巴兩側瘀青，當晚父母接回女嬰發現傷勢。

謝、李約定2月14日至17日因農曆春節假期，自行照護女嬰，17日晚上起又把女嬰託付謝女照護，2天後，19日晚上謝男下班返家後，謝女抽空外出倒垃圾，謝男協助幫忙看著女嬰約1小時，涉嫌劇烈搖晃女嬰，或其他足夠造成顱內震盪的不詳方式傷害女嬰。

案發當晚，女嬰昏迷不醒，謝男打電話報案將女嬰送往淡水馬偕急救，經急診診斷硬腦膜下出血、雙側視網膜出血等。女嬰住院10天，出院前診斷出有癲癇發作、視網膜出血、虐待性頭部創傷等。

後續女嬰接受硬腦膜下腹膜腔引流手術，持續治療，因腦傷診斷有腦部萎縮、雙眼失明、發展遲緩等重傷害。

謝女稱，當時女嬰和丈夫獨處，離家不久就接到丈夫電話稱女嬰送醫急救。謝男辯稱，沒有毆打女嬰，女嬰原本坐在椅子上，下樓處理事情返回，就發現「叫不醒」

3名消防員證稱，女嬰當時意識不清、眼神渙散、四肢無力。急診醫師依電腦斷層掃描檢查，認為不能排除腦出血、腦壓偏高。醫院傷勢鑑定認為，現存醫療資料下，硬腦膜下出血合併雙側視網膜出血「多數是他人故意行為造成」少數是因如車禍之極為嚴重外傷才會造成；腦傷已惡化至重傷害程度。

檢察官指出，謝男犯行導致女嬰健康長大機會突然停止，無法用正常視覺認識世界，迄今的人生在對抗傷勢帶來的症狀，對女嬰父母傷痛更無法抹滅。全案謝女涉成年人故意對兒童犯傷害罪、謝男涉成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪嫌，依法提起公訴。謝男犯後矢口否認犯行，建請從重量刑。

淡水 失明

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