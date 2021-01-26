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80歲翁負氣離家失蹤1天 搜尋人員鑽柵欄從廢棄屋內救出

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣80歲劉姓老翁昨晨5點多疑似負氣騎機車離家，家人遍尋不著，昨天下午報警，頭份警分局受理後通知轄區各分駐所、派出所全面協尋，今天上午在三灣鄉永和村一處產業道路的廢棄舊宅內發現老翁，但他失溫又無意識，緊急將老翁送醫急救，目前已無大礙。

頭份警分局表示，頭份派出所昨天下午2點多接獲劉姓市民報案，請求警方協尋他80歲的老父，員警受理後 調閱沿線路口監視器，發現老翁最後出現的身影在正興路、水源路路口往永和山水庫方向。

頭份警分局長何孟宗得知後非常重視，要求轄區各分駐派出所全面協尋，另外頭份、三灣地區員警與家屬也 兵分二路沿機車行駛路線找尋，但到昨晚都未發現老翁蹤跡。

參與協尋人員今天上午在三灣鄉永和村上雙9鄰附近產業道路發現老翁的機車，頭份派出所長林煥然立即率警員胡智堯趕往附近搜尋，並通知救護車待命；上午9點30分在產業道路旁約100公尺的一幢廢棄房屋內發現疑似老翁蹤跡，但大門深鎖救護車無法進入。

警方見情況急迫，立即陪同老翁的兒子從柵欄旁小縫鑽進，在廢棄房屋內發現老翁躺臥，但疑似失溫並失去意識，警方和家屬以棉被裹住老翁合力將他扛出，由救護人員送醫，經急救後無大礙，家屬對警、消人員積極找尋救回老翁一命十分感激。

何孟宗表示，老翁年邁體力不佳，且失蹤1天安全堪慮，幸好警消合力救援，順利找到人，成功挽救老翁生命，呼籲家中有老人及小孩的民眾應多注意他們的行蹤，如有異狀應盡速報警，爭取救援最佳時機。

80歲劉姓老翁昨天清晨5點多負氣騎機車離家，家人遍尋不著，頭份警方及協尋人員今天上午在三灣鄉永和村一間廢棄舊宅內發現老翁，但他失溫又無意識，緊急將他送醫急救。圖／頭份警分局提供
80歲劉姓老翁昨天清晨5點多負氣騎機車離家，家人遍尋不著，頭份警方及協尋人員今天上午在三灣鄉永和村一間廢棄舊宅內發現老翁，但他失溫又無意識，緊急將他送醫急救。圖／頭份警分局提供
80歲劉姓老翁昨天清晨5點多負氣騎機車離家，家人遍尋不著，頭份警方及協尋人員今天上午在三灣鄉永和村一間廢棄舊宅內發現老翁，但他失溫又無意識，緊急將他送醫急救。圖／頭份警分局提供
80歲劉姓老翁昨天清晨5點多負氣騎機車離家，家人遍尋不著，頭份警方及協尋人員今天上午在三灣鄉永和村一間廢棄舊宅內發現老翁，但他失溫又無意識，緊急將他送醫急救。圖／頭份警分局提供
80歲劉姓老翁昨天清晨5點多負氣騎機車離家，家人遍尋不著，頭份警方及協尋人員今天上午在三灣鄉永和村一間廢棄舊宅內發現老翁，但他失溫又無意識，緊急將他送醫急救。圖／頭份警分局提供
80歲劉姓老翁昨天清晨5點多負氣騎機車離家，家人遍尋不著，頭份警方及協尋人員今天上午在三灣鄉永和村一間廢棄舊宅內發現老翁，但他失溫又無意識，緊急將他送醫急救。圖／頭份警分局提供
80歲劉姓老翁昨天清晨5點多負氣騎機車離家，家人遍尋不著，頭份警方及協尋人員今天上午在三灣鄉永和村一間廢棄舊宅內發現老翁，但他失溫又無意識，緊急將他送醫急救。圖／頭份警分局提供
80歲劉姓老翁昨天清晨5點多負氣騎機車離家，家人遍尋不著，頭份警方及協尋人員今天上午在三灣鄉永和村一間廢棄舊宅內發現老翁，但他失溫又無意識，緊急將他送醫急救。圖／頭份警分局提供

老翁 失蹤

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