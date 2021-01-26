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80歲翁負氣離家失蹤1天 搜尋人員鑽柵欄從廢棄屋內救出
苗栗縣80歲劉姓老翁昨晨5點多疑似負氣騎機車離家，家人遍尋不著，昨天下午報警，頭份警分局受理後通知轄區各分駐所、派出所全面協尋，今天上午在三灣鄉永和村一處產業道路的廢棄舊宅內發現老翁，但他失溫又無意識，緊急將老翁送醫急救，目前已無大礙。
頭份警分局表示，頭份派出所昨天下午2點多接獲劉姓市民報案，請求警方協尋他80歲的老父，員警受理後 調閱沿線路口監視器，發現老翁最後出現的身影在正興路、水源路路口往永和山水庫方向。
頭份警分局長何孟宗得知後非常重視，要求轄區各分駐派出所全面協尋，另外頭份、三灣地區員警與家屬也 兵分二路沿機車行駛路線找尋，但到昨晚都未發現老翁蹤跡。
參與協尋人員今天上午在三灣鄉永和村上雙9鄰附近產業道路發現老翁的機車，頭份派出所長林煥然立即率警員胡智堯趕往附近搜尋，並通知救護車待命；上午9點30分在產業道路旁約100公尺的一幢廢棄房屋內發現疑似老翁蹤跡，但大門深鎖救護車無法進入。
警方見情況急迫，立即陪同老翁的兒子從柵欄旁小縫鑽進，在廢棄房屋內發現老翁躺臥，但疑似失溫並失去意識，警方和家屬以棉被裹住老翁合力將他扛出，由救護人員送醫，經急救後無大礙，家屬對警、消人員積極找尋救回老翁一命十分感激。
何孟宗表示，老翁年邁體力不佳，且失蹤1天安全堪慮，幸好警消合力救援，順利找到人，成功挽救老翁生命，呼籲家中有老人及小孩的民眾應多注意他們的行蹤，如有異狀應盡速報警，爭取救援最佳時機。
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