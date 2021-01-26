謎團漸明朗！巡護八號最快29日與永裕興18號會合

宜蘭縣蘇澳籍漁船永裕興18號，從去年12月30日起失聯，經東港籍友船「億榮18號」冒險接近，順利完成繫纜，目前正以5節航速往台灣方向拖帶；「永」船有10名船員失聯，船在人不在引發外界諸多揣測，海巡署「巡護八號」正加速與「億」船會合，最快29日可抵達雙方設定的會合點，屆時可望揭開整船迷霧。

永裕興18號船上有1名台籍李姓船長與9名印尼漁工，失聯後美國協助派出定翼機協尋，拍到船體畫面，但船上無人活動，直到「億榮18號」本月19日冒風浪接近，船員冒險登船查看，僅見船艙進水，未見人影，因風浪大，人員僅能把握時間繫纜，將「永」船往南拖至風浪較小的海域，等風浪小後再抽水進入船艙搜尋。

今「億」船透過衛星電話通聯，目前正以5節航速緩慢拖帶「永」船朝台灣方向前進，海巡署巡護八號遠洋巡護船，也以安全航速前往美屬中途島海域。