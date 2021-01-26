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母騎車載子女疑未保持安全距離 釀三車連環撞4人傷
台中市南屯區黎明路一段在昨天上午8時許，傳出一起三車連環撞的機車事故，警方到場調查，發現是騎車的曾姓女疑未注意車前狀況、保持安全距離，先撞上賴姓騎士後，後方周姓男子閃避不及撞上，因曾女載兩名子女，事故造成4人受到擦挫傷，三名駕駛都無酒精濃度，詳細案發原因，有待交大事故組調查釐清。
據查，昨天上午8時許，曾姓女子（42歲）騎車載11歲的兒子跟8歲的女兒，沿南屯區黎明路一段由北向南，往永春東路方向直行，行至事故地點時，追撞前方賴姓男子（79歲）騎乘機車後，後方騎車的周姓男子（49歲）閃避不及再撞上曾女、賴的機車，造成3輛機車的連環車禍。
車禍除了周姓男子未受傷外，曾姓女子等4人手腳、身體都有手腳、全身擦挫傷，送醫治療後無大礙，第四警分局交通分隊初步調查，肇事原因初判為曾女未保持安全距離而釀禍，賴、周尚查無肇事原因，詳細肇因有待交大事故組後續分析研判。
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