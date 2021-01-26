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京和科技矽甲烷鋼瓶外洩起火噴黃煙 警消封路

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

京和科技今天上午從竹科回收氣體鋼瓶，卻在運輸途中不慎發生氣體外洩。記者巫鴻瑋／攝影
京和科技今天上午從竹科回收氣體鋼瓶，卻在運輸途中不慎發生氣體外洩。記者巫鴻瑋／攝影

新竹科學園區今天上午8時許，1輛京和科技載運矽甲烷鋼瓶的運送車，在行經寶山鄉雙園路一段時，車上鋼瓶突然發生氣體外洩並燃燒，還不斷噴出濃黃色的煙霧，警消獲報到場處理緊急封路，並不斷灑水降溫，環保署毒化局及科管局環安組都到場戒備，所幸鋼瓶氣體最終燃燒殆盡並未爆炸，沒有造成人員傷亡。

據了解，京和科技的鋼瓶運輸車今天上午是要載送約30支鋼瓶前往公司位於中壢的鋼瓶存儲倉庫清點，後再送往雲林廠存放；京和科技代表則表示，這些鋼瓶都是從竹科客戶端回收的氣體鋼瓶，原本裡頭殘留的氣體就不多，而此次不慎洩漏的則是矽甲烷的殘氣。

事故發生原因疑似是鋼瓶的帽罩沒有確實鎖緊造成鬆脫，並在運輸途中不斷撞擊鋼瓶閥門，造成閥門開啟，矽甲烷因而外洩蓄積在帽罩當中，同時還產生二氧化矽凝結，而殘餘矽甲烷氣體則在接觸空氣後發生燃燒，並產生濃黃色的煙霧。

新竹縣消防局第二大隊獲報後到場灑水降溫，因擔心燃燒鋼瓶會引爆車上其他鋼瓶，現場還有熱心民眾主動開來堆高機，將正在冒煙中的鋼瓶從車上移動到路旁，場面一度十分危急，所幸過程中沒有發生爆炸意外。

科管局環安組與環保署毒化局北區環境事故專業技術小組新竹隊都到場戒備，新竹縣環保局也派員到場監測空氣品質狀況，經過不斷持續灑水3小時後，鋼瓶氣體才終於燃燒殆盡，消防人員隨即上前將閥門堵上，並將燒毀的帽罩更換，避免鋼瓶再發生殘氣外洩。

竹東警分局上午也派員到場交管，並封閉雙園路一段雙向人車通行，一度造成園區三路交通大打結，直至中午12時許事故現場排除；京和科技則派另輛運輸車到場將事故鋼瓶取回，並表示會直接送回雲林廠處置，還向現場各單位承諾，未來會考慮於竹科設立辦公室，以應對突發狀況。

京和科技今天上午從竹科回收氣體鋼瓶，卻在途中不慎發生氣體外洩。記者巫鴻瑋／攝影
京和科技今天上午從竹科回收氣體鋼瓶，卻在途中不慎發生氣體外洩。記者巫鴻瑋／攝影
已燒毀的鋼瓶帽罩，現場人員表示會帶回檢測，再釐清為何會造成外洩。記者巫鴻瑋／攝影
已燒毀的鋼瓶帽罩，現場人員表示會帶回檢測，再釐清為何會造成外洩。記者巫鴻瑋／攝影
警消封路3個多小時，並不斷灑水降溫，才將是事故鋼瓶情況解除。記者巫鴻瑋／攝影
警消封路3個多小時，並不斷灑水降溫，才將是事故鋼瓶情況解除。記者巫鴻瑋／攝影
京和科技工作人員於現場再次將所有鋼瓶確實拴緊，避免發生外洩意外。記者巫鴻瑋／攝影
京和科技工作人員於現場再次將所有鋼瓶確實拴緊，避免發生外洩意外。記者巫鴻瑋／攝影

事故 新竹 爆炸

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