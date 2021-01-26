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非法焚燒廢棄物還企圖滅證 三峽水電工落魄遭逮
新北市警察局三峽分局24日接獲通報發現，林姓水電工在三峽區插角143號旁空地非法焚燒廢棄物，員警要求撲滅火勢；隔天環保局偕同警方勘查，發現林男將餘燼推下山坡以致悶燒冒煙，將函送新北地方檢察署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑得併科1500萬元以下罰金。
24日警方到達現場時，已下令林男撲滅火勢並帶回問訊，沒想到林男為免環保局鑑定廢棄物，竟將餘燼推下山坡滅證。25日環保局稽查員與警方至現場採證時，發現山坡正在悶燒冒煙，趕緊尋找水源澆熄火勢，以免二度空氣汙染，並令林男盡速清理。
林男違規情節重大，全案涉及違反空氣汙染防制法第55條第2項規定，林男並未取得公民營廢棄物清除處理許可就擅自非法清除處理廢棄物，亦涉及違反廢棄物清理法第41條第1項及第46條第1項第4款規定，後續將由警察局三峽分局函送偵辦。
環保局強調，空氣汙染具有排放時間短，且易隨天氣、風向等因素而影響飄散位置，提高稽查難度，民眾若有發現環境污染情事，請立即撥打1999市民專線提供相關線索；環保局也呼籲業者，勿心存僥倖，一旦查獲汙染環境情事，必將依法處分絕不寬貸。
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