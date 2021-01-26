非法焚燒廢棄物還企圖滅證 三峽水電工落魄遭逮

「館長」陳之漢去年（2020）8月底在林口自家健身房前遭開槍擊中倒地，雖抓到兇嫌後起訴，但館長事後表示「真兇尚未找出」。如今事隔近5個月，館長昨（26日）開直播透露又有道上風聲傳出，「上次殺館長不成，第二波一定打到他死為止」；對此，館長回應，乾脆準備3千萬，若哪天不幸被殺，誰幫他報仇就可以拿到3千萬。此消息被轉發到PTT，引起許多網友熱議。

2021-01-26 11:17