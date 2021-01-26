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中科機車騎士疑自撞 摔路旁草叢被車壓死
台中市中部科學園區在今天清晨6時許，傳出一起疑似自撞車禍，一名年約30歲的騎士被發現倒臥在草叢裡，頭、肩處附近，遭機車車身壓住，警方獲報到場時，男子已明顯死亡，男子身無明顯外傷，現場無打鬥痕跡，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。
台中市消防局在今天清晨6時許獲報，西屯區西平北巷與安林路疑有騎士自撞倒地，協和消防分隊救護車到場時，騎士已明顯死亡，交由警方後續調查死因。
據查，案發地點屬於中部科學園區的範圍，全案由保二總隊第三大隊第二中隊負責調查，目前已查出死者是徐姓男子、年約30歲、南部人，徐被發現時，與機車一起倒臥在路旁草叢裡，已明顯死亡，楊身上無明顯外傷，初步研判是交通事故釀禍，不過現場無監視器，將釐清案發時間後，調查是否有用路人行經該處釐清案情。
全案已報請檢察官相驗，並聯絡楊住在南部的父母北上台中，協助相驗，尚不知楊姓男子為何會行經該處，案發原因待後續調查。
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