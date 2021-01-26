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小貨車撞校門口男童住院阿姨截肢 嘉市府增設防撞柱

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

顏姓男子駕駛的小貨車日前衝上港坪國小校門旁人行道，撞上9歲學童及林女，消防員到場急救。記者卜敏正／翻攝
顏姓男子駕駛的小貨車日前衝上港坪國小校門旁人行道，撞上9歲學童及林女，消防員到場急救。記者卜敏正／翻攝

嘉義市港坪國小謝姓學童，日前由林姓阿姨接放學時在校門口人行道，被顏姓男子駕駛小貨車衝撞，男童雙下肢大面積挫傷及變形，林女左小腿嚴重開放性骨折，2人送醫急救轉院手術治療，謝童術後穩定、住院觀察中，林女疑因組織壞死截肢住院，警方初判顏姓駕駛恐涉及重傷害刑責。

林女友人表示，林女平日經營早餐店，午後在幫忙家中送瓦斯、工作認真，當天是幫忙接姪兒，不幸被車撞上，得知要截肢真的很難過；林女兄長低調表示，已請人協助處理，謝謝大家關心。

嘉義市教育處長林立生說，事發後校方全力協助受傷學童、家屬，並對當天受驚嚇學童，進行安心輔導，議員李忠歷隔天到校關心，認為車輛衝人行道太危險，立即請工務處現場會勘，隨即在四維路與高鐵大道交叉口，靠港坪國小轉彎處，裝置9根水泥防撞柱，以確保學童及人行道行人安全。

港坪國小校長郭明聰表示，事件發生後，學校主任、級任教師及家長會長都到院關心受傷學童及家屬，市長黃敏惠也不斷追蹤、關心學童狀況，指示交通隊及學校須全力協助家屬，謝童手術後持續住院治療，林姓阿姨狀況比較嚴重。

學校也召開緊急應變會議，下學期開學後，學生上下學，校門口左側人行道需淨空，學生上下學家長接送移至校門口右側，往人行道移動，須過馬路學童，在校內集合好後，由導護老師帶出校門。

嘉義市港坪國小校門旁人行道，日前因小貨車衝撞、造成學童家屬受傷，市府近日已完成水泥防撞柱。記者卜敏正／翻攝
嘉義市港坪國小校門旁人行道，日前因小貨車衝撞、造成學童家屬受傷，市府近日已完成水泥防撞柱。記者卜敏正／翻攝
嘉義市港坪國小校門旁人行道，日前因小貨車衝撞、造成學童家屬受傷，市府近日施工、完成水泥防撞柱。記者卜敏正／翻攝
嘉義市港坪國小校門旁人行道，日前因小貨車衝撞、造成學童家屬受傷，市府近日施工、完成水泥防撞柱。記者卜敏正／翻攝
嘉義市港坪國小校門旁人行道，日前因小貨車衝撞、造成學童家屬受傷，市府近日已完成水泥防撞柱。記者卜敏正／翻攝
嘉義市港坪國小校門旁人行道，日前因小貨車衝撞、造成學童家屬受傷，市府近日已完成水泥防撞柱。記者卜敏正／翻攝

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