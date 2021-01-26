高雄澄清湖搶案抓到人 35歲失業男子缺錢下手
高雄市鄭姓女子21日清晨在澄清湖騎車休閒，天色昏暗下，一名男性機車騎士從後方尾隨並搶走肩背包，內有手機與現金2200元，鄭女受到驚嚇倒地擦傷。警方組專案小組偵辦，昨日在大寮區將何姓搶匪拘提到案，找回被搶手機。
仁武警分局指出，1月21日清晨5點40分左右，鄭姓女子騎單車晨運，行經澄清湖環湖路段，突遭一名機車騎士從後方搶走肩包，鄭女人車倒地後膝蓋擦傷。
仁武警方會同刑警大隊偵七隊組專案小組，專案小組人員清查路口監視器發現何姓男子涉有重嫌。調查發現，35歲何嫌原本在台南市打零工，案發前不久遭老闆資遣，21日騎乘一輛偷來的機車準備返回高雄大寮住處，行經澄清湖時看見女子落單下手行搶。
警方指出，經查何姓男子涉有重嫌，由檢察官陳志銘指揮偵辦，昨天中午前往何嫌大寮住家拘提，找到被搶手機及犯案時穿著衣物與工具，嫌犯供稱皮包丟入湖中，全案依搶奪及竊盜罪嫌移送。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言