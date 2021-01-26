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高雄澄清湖搶案抓到人 35歲失業男子缺錢下手

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市鄭姓女子21日清晨在澄清湖騎車休閒，天色昏暗下，一名男性機車騎士從後方尾隨並搶走肩背包，內有手機與現金2200元，鄭女受到驚嚇倒地擦傷。警方組專案小組偵辦，昨日在大寮區將何姓搶匪拘提到案，找回被搶手機。

仁武警分局指出，1月21日清晨5點40分左右，鄭姓女子騎單車晨運，行經澄清湖環湖路段，突遭一名機車騎士從後方搶走肩包，鄭女人車倒地後膝蓋擦傷。

仁武警方會同刑警大隊偵七隊組專案小組，專案小組人員清查路口監視器發現何姓男子涉有重嫌。調查發現，35歲何嫌原本在台南市打零工，案發前不久遭老闆資遣，21日騎乘一輛偷來的機車準備返回高雄大寮住處，行經澄清湖時看見女子落單下手行搶。

警方指出，經查何姓男子涉有重嫌，由檢察官陳志銘指揮偵辦，昨天中午前往何嫌大寮住家拘提，找到被搶手機及犯案時穿著衣物與工具，嫌犯供稱皮包丟入湖中，全案依搶奪及竊盜罪嫌移送。

高雄市鄭姓女子清晨騎車出門遭人搶走肩背包，警方抓到何姓嫌犯。記者徐白櫻／翻攝
高雄市鄭姓女子清晨騎車出門遭人搶走肩背包，警方抓到何姓嫌犯。記者徐白櫻／翻攝
高雄市鄭姓女子清晨騎車出門遭人搶走肩背包，警方今天宣布破案。記者徐白櫻／翻攝
高雄市鄭姓女子清晨騎車出門遭人搶走肩背包，警方今天宣布破案。記者徐白櫻／翻攝

澄清湖 機車騎士

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