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獨／注意！台中北區歹徒連續闖空門 仍未落網居民好慌

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區金龍街近日出現一名歹徒，連續在金龍街社區闖空門，至少有6戶受害，但因該社區內老人多，歹徒上門時，都有人在家，才未讓歹徒得逞，居民反映從13日開始，歹徒已多次出現在社區，已將拍攝到的歹徒車牌，提供給警方，但昨天歹徒又現蹤，居民人心惶惶，吳姓居民說「現在只能靠鄰居相互提醒，以免財物損失」。

台中市吳姓市民表示，他住在北區金龍街已有40多年的時間，平常街坊鄰居都很熟悉，沒有新搬進社區的住戶，但從13日開始，有一名頭戴安全帽、沒戴口罩、年約50多歲的歹徒，出現在社區，挨家挨戶稱要「找表哥」，有5、6戶鄰居都被他造訪，起初不以為意，以為真的是找錯路，未料歹徒又在14日、15日連續現身，甚至早、中、晚都不定時出現，全被監視器拍攝下來。

吳姓市民說，因為家裡有養狗，還有高齡母親在，所以歹徒開門時，發現有人，隨即就離開，沒有造成財物損失，經他向鄰居詢問，也都是相同的狀況，不過有一戶是已經被歹徒侵入屋內，但因該住戶體格壯碩，將歹徒趕跑，目前尚無住戶遭竊盜

吳姓市民說，有的鄰居沒有裝監視器，但他有裝，有拍到歹徒闖空門的行徑，就已有8次，可見歹徒意圖不軌，監視器也有拍到歹徒是騎機車到社區附近，日前已將歹徒車牌提供給警方，但沒想到昨天歹徒又上門，讓居民人心惶惶，擔心警方不重視社區治安。

台中市第二警分局永興所長蕭登元表示，已掌握歹徒身分，並加強附近巡邏，不過被害人尚未到所製作筆錄，將聯絡被害人作筆錄後，查緝歹徒到案。

台中市北區金龍街近日出現一名歹徒連續多天闖空門，被居民的監視器拍下，因歹徒尚未落網，居民人心惶惶。圖／讀者提供
台中市北區金龍街近日出現一名歹徒連續多天闖空門，被居民的監視器拍下，因歹徒尚未落網，居民人心惶惶。圖／讀者提供
台中市北區金龍街近日出現一名歹徒連續多天闖空門，被居民的監視器拍下，因歹徒尚未落網，居民人心惶惶。圖／讀者提供
台中市北區金龍街近日出現一名歹徒連續多天闖空門，被居民的監視器拍下，因歹徒尚未落網，居民人心惶惶。圖／讀者提供
台中市北區金龍街近日出現一名歹徒連續多天闖空門，被居民的監視器拍下，因歹徒尚未落網，居民人心惶惶。圖／讀者提供
台中市北區金龍街近日出現一名歹徒連續多天闖空門，被居民的監視器拍下，因歹徒尚未落網，居民人心惶惶。圖／讀者提供

台中市 竊盜

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