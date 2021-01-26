抽籤調警力支援派出所引反彈 高市警喊暫緩

高雄市警局要抽籤調保大員警支援派出所，引起反彈。記者林保光／翻攝

高雄市警局計畫調用保安大隊20名員警，支援仁武警分局派出所勤務，因沒人願意外調支援，保大決定要以抽籤方式決定，引起基層賀警反彈。高雄市警局決定暫緩執行，待通盤檢討後，再提最佳方式，解決警力派遣問題。

高雄市政府警察局表示，仁武警分局轄區近10年人口激增1萬7000多人，警民比例達1比702人，尤以澄觀派出所嚴重失衡，除現有仁大工業區，未來增設仁武產業園區，加上保五總隊對面中山大學醫學院正籌劃開發，可預見將來人口勢必快速增長，警方為超前部署，但組織員額修編作業又緩不濟急，才決定先調保大20名員警支援仁武警分局派出所勤務。

據了解，去年底高雄市警局召開員額增補評估會議，決議短期內暫時先由警察局保安大隊派駐20名警力支援仁武分局，支援警力人選以居住仁武或鄰近地區員警為優先，支援派出所巡邏等勤務，但不兼任警勤區，以1年為期，並比照支領1級繁重加給。保大請員警志願，但沒人有意願支援，便決定以抽籤方式派調，引起基層反彈。