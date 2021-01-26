快訊

SARS封院中央決策？ 游錫堃怒：馬英九講話要憑良心

學測國文寫作「經驗機器」入題，讀過哲學會答得比較好嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抽籤調警力支援派出所引反彈 高市警喊暫緩

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警局要抽籤調保大員警支援派出所，引起反彈。記者林保光／翻攝
高雄市警局要抽籤調保大員警支援派出所，引起反彈。記者林保光／翻攝

高雄市警局計畫調用保安大隊20名員警，支援仁武警分局派出所勤務，因沒人願意外調支援，保大決定要以抽籤方式決定，引起基層賀警反彈。高雄市警局決定暫緩執行，待通盤檢討後，再提最佳方式，解決警力派遣問題。

高雄市政府警察局表示，仁武警分局轄區近10年人口激增1萬7000多人，警民比例達1比702人，尤以澄觀派出所嚴重失衡，除現有仁大工業區，未來增設仁武產業園區，加上保五總隊對面中山大學醫學院正籌劃開發，可預見將來人口勢必快速增長，警方為超前部署，但組織員額修編作業又緩不濟急，才決定先調保大20名員警支援仁武警分局派出所勤務。

據了解，去年底高雄市警局召開員額增補評估會議，決議短期內暫時先由警察局保安大隊派駐20名警力支援仁武分局，支援警力人選以居住仁武或鄰近地區員警為優先，支援派出所巡邏等勤務，但不兼任警勤區，以1年為期，並比照支領1級繁重加給。保大請員警志願，但沒人有意願支援，便決定以抽籤方式派調，引起基層反彈。

高雄市警察局行政科長張國讚表示， 因城市快速發展、人口劇增，治安人力的需求相當迫切，基於尊重員警意願，目前就具體派駐支援工作內容，持續與保大隊員警協調溝通，讓員警心悅誠服的來做這項工作，遠程再加速通盤檢討組織人力員額調整。

高雄市警局要抽籤調保大員警支援派出所，引起反彈。記者林保光／翻攝
高雄市警局要抽籤調保大員警支援派出所，引起反彈。記者林保光／翻攝

高雄市 警察

延伸閱讀

高市副市長林欽榮深夜拚「路平」 要讓市民有感

疫情擴大 高市規定入院得持健保卡實名制

桃醫群聚升溫高市找出2回溯匡列者 所幸一採陰

十年翻轉…六都人口漂移 北高褪光環

相關新聞

抽籤調警力支援派出所引反彈 高市警喊暫緩

高雄市警局計畫調用保安大隊20名員警，支援仁武警分局派出所勤務，因沒人願意外調支援，保大決定要以抽籤方式決定，引起基層賀...

上次殺不死？ 館長曝「恐怖風聲」：誰幫我報仇就給3千萬報答

「館長」陳之漢去年（2020）8月底在林口自家健身房前遭開槍擊中倒地，雖抓到兇嫌後起訴，但館長事後表示「真兇尚未找出」。如今事隔近5個月，館長昨（26日）開直播透露又有道上風聲傳出，「上次殺館長不成，第二波一定打到他死為止」；對此，館長回應，乾脆準備3千萬，若哪天不幸被殺，誰幫他報仇就可以拿到3千萬。此消息被轉發到PTT，引起許多網友熱議。

獨／注意！台中北區歹徒連續闖空門 仍未落網居民好慌

台中市北區金龍街近日出現一名歹徒，連續在金龍街社區闖空門，至少有6戶受害，但因該社區內老人多，歹徒上門時，都有人在家，才...

小貨車撞校門口男童住院阿姨截肢 嘉市府增設防撞柱

嘉義市港坪國小謝姓學童，日前由林姓阿姨接放學時在校門口人行道，被顏姓男子駕駛小貨車衝撞，男童雙下肢大面積挫傷及變形，林女...

高雄澄清湖搶案抓到人 35歲失業男子缺錢下手

高雄市鄭姓女子21日清晨在澄清湖騎車休閒，天色昏暗下，一名男性機車騎士從後方尾隨並搶走肩背包，內有手機與現金2200元，...

影／阿嬤被詐跳針「袂使講」警民聯手團戰阻詐百萬

雲林縣八旬陳姓老嬤在上周接獲假檢警詐騙電話，跑到銀行要匯110萬到指定帳戶，因阿嬤對於匯款用途說法前後不一，引發行員、駐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。