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抽籤調警力支援派出所引反彈 高市警喊暫緩
高雄市警局計畫調用保安大隊20名員警，支援仁武警分局派出所勤務，因沒人願意外調支援，保大決定要以抽籤方式決定，引起基層賀警反彈。高雄市警局決定暫緩執行，待通盤檢討後，再提最佳方式，解決警力派遣問題。
高雄市政府警察局表示，仁武警分局轄區近10年人口激增1萬7000多人，警民比例達1比702人，尤以澄觀派出所嚴重失衡，除現有仁大工業區，未來增設仁武產業園區，加上保五總隊對面中山大學醫學院正籌劃開發，可預見將來人口勢必快速增長，警方為超前部署，但組織員額修編作業又緩不濟急，才決定先調保大20名員警支援仁武警分局派出所勤務。
據了解，去年底高雄市警局召開員額增補評估會議，決議短期內暫時先由警察局保安大隊派駐20名警力支援仁武分局，支援警力人選以居住仁武或鄰近地區員警為優先，支援派出所巡邏等勤務，但不兼任警勤區，以1年為期，並比照支領1級繁重加給。保大請員警志願，但沒人有意願支援，便決定以抽籤方式派調，引起基層反彈。
高雄市警察局行政科長張國讚表示， 因城市快速發展、人口劇增，治安人力的需求相當迫切，基於尊重員警意願，目前就具體派駐支援工作內容，持續與保大隊員警協調溝通，讓員警心悅誠服的來做這項工作，遠程再加速通盤檢討組織人力員額調整。
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