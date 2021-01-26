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上次殺不死？ 館長曝「恐怖風聲」：誰幫我報仇就給3千萬報答

聯合新聞網 / 綜合報導

「館長」陳之漢昨（26日）開直播透露自去年8月底被開槍擊中後，如今又聽聞道上風聲不斷指「上次殺館長不成，第二波一定要給他死」。圖擷自館長成吉思汗頻道
「館長」陳之漢昨（26日）開直播透露自去年8月底被開槍擊中後，如今又聽聞道上風聲不斷指「上次殺館長不成，第二波一定要給他死」。圖擷自館長成吉思汗頻道

館長陳之漢去年（2020）8月底在林口自家健身房前遭開槍擊中倒地，雖抓到兇嫌後起訴，但館長事後表示「真兇尚未找出」。如今事隔近5個月，館長昨（26日）開直播透露又有道上風聲傳出，「上次殺館長不成，第二波一定打到他死為止」；對此，館長回應，乾脆準備3千萬，若哪天不幸被殺，誰幫他報仇就可以拿到3千萬。此消息被轉發到PTT，引起許多網友熱議。

「館長」陳之漢昨開直播談起去年8月底遭槍擊一案，他表示目前傷口尚未完全復原，卻又在近日聽聞道上消息滿天飛，有消息指「上次殺館長不成，第二波一定要給他死」。館長坦言此消息讓他既憤怒又害怕，自上次遭槍擊過後，他請了一批高手保鑣保護自身安全，每個月至少多了100萬以上人事開銷，如今卻連真兇都沒抓到，讓他不禁大嘆「我是住在安居樂業、有法治的台灣耶！莫名其妙！」

館長在直播中表示，「很納悶到底是誰有隻手遮天的力量跟權力，竟然到現在還查不到人，這個人絕對不是一般人」，他表示自己過往與特定人士的糾紛也就那幾件，如今卻又聽到有人要「買兇殺館長」，每天壓力都很大，「我現在不知道是誰，所以當然很恐懼」。

館長說，從去年被開槍到現在道上消息從未間斷，有人說是槍手收幾千萬殺他，有人說是大陸派來的指令，「還會有第二波，一定打到他死為止」。到直播尾聲，館長氣憤直言，「我乾脆來準備一條錢，如果把打我的真兇弄死，我就給你3千萬，記得讓他非常痛苦的死」。

館長直播「以3千萬報答」的消息一出，立刻被網友轉發到PTT八卦板引起廣大討論。網友們就紛紛留言表示，「高招，看的出來館長有陰影」、「這麼危險的任務沒幾億賞金說不過去」、「那個...這會不會反而有買兇嫌疑」、「有段時間沒看這台了，講話還是各種玩猛料啊」、「這部我看過！『復仇基金』，所以兇手是熾天使」。

PTT 館長 陳之漢 槍擊

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