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影／阿嬤被詐跳針「袂使講」警民聯手團戰阻詐百萬
雲林縣八旬陳姓老嬤在上周接獲假檢警詐騙電話，跑到銀行要匯110萬到指定帳戶，因阿嬤對於匯款用途說法前後不一，引發行員、駐行警員關注，但陳嬤面對行員、警方詢問，不斷以台語跳針「袂使講（不能講）」，因陳嬤不斷要離開銀行，警方擔心阿嬤到他行匯款，讓歹徒得逞，因此不斷站在阿嬤面前，不斷苦勸，馬拉松車輪戰花了1個多小時，才讓阿嬤打消匯款念頭。
據查，雲林縣八旬陳姓老嬤在21日接獲「假檢警」詐騙電話，歹徒以她的個資遭盜用涉及刑案、洗錢為由，要求交付110萬給法院當作擔保，不然就會被管收坐牢，阿嬤聽到後，馬上到銀斗六分行辦理領款，因阿嬤神情緊張，引發行員，保七總隊第一大隊駐行警員注意，前往關心。
因陳嬤在電話中被歹徒交代需遵守「偵查不公開」，不能向任何人透露訊息，不然會罪加一等，陳嬤面對行員、警員關心時，口風很緊，直用台語說「不能講」，後來才在警方逼問下，辯稱匯款原因是「繳養護中心的費用」、「投資股票」、「要過年發紅包」等，前後說法不一。
後來因行員、警方不斷勸阻，陳嬤就說要到其他銀行辦理，因擔心陳嬤成歹徒肥羊，所以4名警員、3名行員一共7人，不斷走在阿嬤面前，利用車輪戰的方式，不斷勸阻，還聯絡陳嬤兒子規勸，花了1個多小時，陳嬤才打消匯款念頭，全案交由轄區派出所後續追查。
保七總隊呼籲，檢警、司法單位不會隨便把人抓起來關或管收，更不會監管你的帳戶及金錢，接到「警調單位」、「凍結帳戶」等詐騙電話，請立即撥打165或110查證，切勿因一時慌張而交付款項，受騙上當。
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