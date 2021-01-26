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轎車突故障停駛大馬路 巡邏警員熱心推車解圍
台南市馬先生駕駛轎車行經南區金華路一段，因引擎皮帶突然斷裂無法行駛，被迫暫停在快車道上，警員巡邏經過熱心協助，徒手將該故障車推至路邊，並聯絡修護工程車前來拖吊救援，馬先生感激警方適時的協助，一再道謝。
台南市警六分局鹽埕所警員藍志鵬、郭冠廷，前天下午2點進行巡邏勤務，在南區金華路一段上發現有1輛轎停在金華路的車道上， 警員立即將警車停在故障車輛後方並開啟警示燈提醒用路人，避免後方車輛追撞。
駕駛馬先生表示，由於引擎皮帶突然斷裂無法行駛，被迫暫停在快車道上，自己一人於短時間內也無法排除，幸好有警方巡邏經過熱心協助。
藍志鵬等人見轎車如持續停在快車道上，恐釀車禍發生危險，先行徒手將故障車推至路邊，並聯絡修護工程車前來拖吊救援。
局長陳錦文表示，警員巡邏中發現民眾發生意外狀況，能即時伸出援手，表達嘉勉。同時提醒民眾春節假期將屆，過年期間多數保修店家暫停營業，民眾務必期前做好車況檢查，才能快樂出門，平安返家。
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