董事長酒後摸女員工屁股性騷擾 和解後不起訴處分

嘉義某企業董事長戴姓男子，去年11月在嘉義市某商旅KTV包廂，涉嫌對年輕女員工摳手心、摸臀、擁抱、親吻，女員工返家後不滿，向警方報案指戴男涉性騷擾，檢警偵辦過程女員工與戴男和解、撤告，檢方做不起訴處分，該企業則回應「都是誤會」。

據了解，48歲戴姓男子去年11月4日下午4時許，在嘉義市西區垂楊路某商旅KTV包廂聚會時，疑酒後對公司新進20多歲女員工，摳手心、撫摸腰、臀部，並擁抱、親吻女員工，女員工下班離開返回高雄後，向高雄市警局前鎮分局報案，指控簡男涉性騷擾。

高雄市警方將案件轉報嘉義市警方調查，據了解，本案偵辦過程，戴男已和女員工和解，女員工也離職並撤告，因性騷擾屬告訴乃論，女員工撤告後，檢方依法做不起訴處分。