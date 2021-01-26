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董事長酒後摸女員工屁股性騷擾 和解後不起訴處分
嘉義某企業董事長戴姓男子，去年11月在嘉義市某商旅KTV包廂，涉嫌對年輕女員工摳手心、摸臀、擁抱、親吻，女員工返家後不滿，向警方報案指戴男涉性騷擾，檢警偵辦過程女員工與戴男和解、撤告，檢方做不起訴處分，該企業則回應「都是誤會」。
據了解，48歲戴姓男子去年11月4日下午4時許，在嘉義市西區垂楊路某商旅KTV包廂聚會時，疑酒後對公司新進20多歲女員工，摳手心、撫摸腰、臀部，並擁抱、親吻女員工，女員工下班離開返回高雄後，向高雄市警局前鎮分局報案，指控簡男涉性騷擾。
高雄市警方將案件轉報嘉義市警方調查，據了解，本案偵辦過程，戴男已和女員工和解，女員工也離職並撤告，因性騷擾屬告訴乃論，女員工撤告後，檢方依法做不起訴處分。
嘉義地檢署表示，性騷擾是一種對人身安全的傷害，任何人都有可能被性騷擾，嚴重性騷擾行為可能演變成性侵害或強制猥褻，遇到性騷擾一定要勇敢說不；若遭受性騷擾，可在事件發生後1年內，向加害人所屬單位或發生地警察機關提起申訴。加害人是所屬單位最高負責人，可向當地直轄市、縣（市）政府社會局提出申訴。
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