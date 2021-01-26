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影／龜山島操作砂輪機劃傷左臉頰 澳底海巡艇跨區救援

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

海巡署艦隊分署第16（澳底）海巡隊巡防艇跨區救援，接獲宜蘭龜山島有人操作砂輪機，左臉頰受傷，迅速趕往龜山島接運患者，載到宜蘭烏石港由救護車送醫脫險。

澳底海巡隊今早表示， 游姓男子昨天下午在龜山島施工，操作砂輪機時，不慎傷倒左臉頰受傷流血，須緊急就醫，當時在宜蘭大里附近海域執行勤務的澳底海巡隊PP-3558艇，距離龜山島最近。

海巡署第2（北基）巡防區指揮部接到第1（宜蘭）巡防區指揮部通報支援後，調派澳底海巡隊PP-3558艇前往龜山島前往救援。

海巡艇下午3點15分抵達龜山島南岸碼頭，接送游男上艇後，以最大安全速度火速航向烏石港，22分鐘後進港，轉由救護車送游男就醫。

澳底海巡隊表示，海巡人員執法同時，同時肩負救生救難重任，民眾若於海上遭遇危難，可撥打「118」免付費報案電話，或透過各地區漁業廣播電台通報，由海巡署艦艇前往處理。

游男在龜山島操作砂輪機時，不慎傷倒左臉頰受傷流血，澳底海巡隊巡防艇迅速趕往龜山島接運患者，載到宜蘭烏石港由救護車送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
游男在龜山島操作砂輪機時，不慎傷倒左臉頰受傷流血，澳底海巡隊巡防艇迅速趕往龜山島接運患者，載到宜蘭烏石港由救護車送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
游男在龜山島操作砂輪機時，不慎傷倒左臉頰受傷流血，澳底海巡隊巡防艇迅速趕往龜山島接運患者，載到宜蘭烏石港由救護車送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
游男在龜山島操作砂輪機時，不慎傷倒左臉頰受傷流血，澳底海巡隊巡防艇迅速趕往龜山島接運患者，載到宜蘭烏石港由救護車送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 龜山島 救護車

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