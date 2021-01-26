影／龜山島操作砂輪機劃傷左臉頰 澳底海巡艇跨區救援

海巡署艦隊分署第16（澳底）海巡隊巡防艇跨區救援，接獲宜蘭龜山島有人操作砂輪機，左臉頰受傷，迅速趕往龜山島接運患者，載到宜蘭烏石港由救護車送醫脫險。

澳底海巡隊今早表示， 游姓男子昨天下午在龜山島施工，操作砂輪機時，不慎傷倒左臉頰受傷流血，須緊急就醫，當時在宜蘭大里附近海域執行勤務的澳底海巡隊PP-3558艇，距離龜山島最近。

海巡署第2（北基）巡防區指揮部接到第1（宜蘭）巡防區指揮部通報支援後，調派澳底海巡隊PP-3558艇前往龜山島前往救援。

海巡艇下午3點15分抵達龜山島南岸碼頭，接送游男上艇後，以最大安全速度火速航向烏石港，22分鐘後進港，轉由救護車送游男就醫。