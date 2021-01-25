明星學校學生自製爆裂物 北市：已處分無人受傷

台北市松山區某明星國中一名學生，傳出有學生利用乾燥劑將垃圾桶炸掉，爆炸聲還傳出巨大聲響，連在樓上都聽得見，此事遭爆料投訴媒體而曝光，北市教育局表示，學校在上周已向教育局通報，且無人員受傷。

上周，該名國中生將乾燥劑加水倒入寶特瓶內後，再放置於垃圾桶，導致乾燥劑在寶特瓶內膨脹炸開，連帶炸開垃圾桶蓋，同時也發出巨大聲響，對此，教育局表示學校在上周得知此件事後，已向教育局通報，學校也針對學生行為做出處分，並進行輔導，告誡同學此行為的危險性，以及提醒該名同學日後不應再犯。