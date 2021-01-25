明星學校學生自製爆裂物 北市：已處分無人受傷
台北市松山區某明星國中一名學生，傳出有學生利用乾燥劑將垃圾桶炸掉，爆炸聲還傳出巨大聲響，連在樓上都聽得見，此事遭爆料投訴媒體而曝光，北市教育局表示，學校在上周已向教育局通報，且無人員受傷。
上周，該名國中生將乾燥劑加水倒入寶特瓶內後，再放置於垃圾桶，導致乾燥劑在寶特瓶內膨脹炸開，連帶炸開垃圾桶蓋，同時也發出巨大聲響，對此，教育局表示學校在上周得知此件事後，已向教育局通報，學校也針對學生行為做出處分，並進行輔導，告誡同學此行為的危險性，以及提醒該名同學日後不應再犯。
另外，由於乾燥劑在寶特瓶內膨脹後於垃圾桶炸開，發出了巨大爆炸聲，教育局表示，針對這個事件，可能有其他的學生因為此事受到驚嚇，事後學校也盡快對受到驚嚇的同學們進行輔導，所幸目前得知沒有任何人員受傷。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言