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一女子台東登山失聯 消防人員漏夜搜救中

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東海端轆轆溫泉附近山區傳出登山女子失聯事故，一名孫姓女子隨團上山，卻獨自走失。團員表示曾隱約聽見呼救聲，但遍尋不著孫女，消防局已調度人員上山搜救，但天色太暗，目前仍無所獲。

曾姓男子表示，他和孫女等8人於前天入山，預計今天下山，孫女走在前頭，但眾人在下午3點半左右抵達登山口，卻找不到孫女的下落。團員們事後表示，在中午的時候，似乎在山區聽到孫女求救聲，但感覺距離非常遠，至少有1到2公里遠，當時眾人曾試著尋找，但未發現，於是下山求救。

據了解，孫女有保暖防寒衣物，另有飲水和部分食物，但無法確定是否受傷。

消防局調度的第一梯次人員於晚間7點多抵達登山口，進入山區到稜線鞍部扎營，目前正往團員所說呼救處方向搜索中。

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