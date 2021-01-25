占用左轉車道擦撞又肇逃 吊銷駕照3年

彰化縣江姓女子去年4月駕小客車與機車騎士擦撞，致機車騎士等2人受傷，江女卻稱不知有和機車擦撞，下車查看3分鐘即離去，後經交警舉發肇逃，被監理站裁罰6000元並吊銷駕照3年，江女不服提起行政訴訟，彰化地方法院調查發現江女違規行駛在左轉車道，擦撞不可能毫無知覺，認為她是卸責之詞，駁回江女之訴。

判決指出，江女去年4月5日下午駕車行經溪州鄉中山路一段溪州大橋處，與蘇姓機車騎士擦撞，機車倒地造成蘇男與機車後座的朱女都受傷，江女將車往前開了一小段後停在路邊，下車查看，見有目擊者也下車協助並報警處理，江女僅停留3分鐘後就駕車離去。

前來處理的交警則依違反道路交通管理處罰條例第62條舉發江女駕車致人受傷肇逃，江女因此被監理站吊銷駕照3年。

江女不服提行政訴訟指出，她不知有擦撞到機車，只是因從後照鏡看到機車倒地，基於人道救援，才下車查看，並詢問是否需要報警叫救護車，當時機車騎士說他僅擦傷，且有路人已報警叫救護車，她認為她沒有肇事責任，機車並不是她擦撞的就離開了，且檢察官也已對她不起訴處分，不知為何她後來還會被罰6000元，並吊銷駕照。

法官調閱採證影像發現，江女當時行駛在內側左轉專用道，到路口時，蘇男要左轉，江女即左偏閃避，碰撞後立即煞車一下再直行，法官認為，難以想見江女會對擦撞所造成的震動毫無感知，且江女車子也有擦痕，認定江女肇事致人受傷仍逃逸。