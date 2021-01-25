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17歲少年無照車禍挨告竟失聯 警尋人得知辛苦真相

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄17歲少年「阿豪」去年涉無照騎機車發生擦撞，對方提告傷害罪嫌，但高雄少家法院傳喚他未到案便發布協尋；高市警少年隊7天前找到阿豪，才得知是搬家沒接到開庭通知，更進一步了解，原來阿豪跟父親相依為命，半工半讀幫助家裡經濟，騎機車上班而車禍，雖有過錯也令人心疼。

據了解，阿豪從小父母離異，跟父親同住，但從事餐飲業的父親因罹患糖尿病，腳趾截肢、脊椎受傷，無法長時間工作，只能改從事臨時工，又遇上新冠肺炎疫情而工作不穩定。

仍就讀高中的阿豪為減輕家中經濟負擔，下課後晚上再到餐廳打工，由於餐廳較遠，他為求方便，就以生母提供的機車代步，結果去年底上班途中不慎車禍，造成對方機車騎士摔倒、手腳擦挫傷，因賠償金額沒取得共識，對方提告過失傷害。

不料阿豪後來因住處租金問題，跟父親搬家，導致陸續未收到警局傳喚通知、少家法院開庭通知，法院本月14日於是發布協尋；高市警少年隊18日聯繫阿豪的學校，發現都正常上學，透過教官隨即找到他；阿豪見警方前來也嚇一跳，才供出剛搬家、不清楚被發布協尋。

警方製作筆錄時側面了解他的家境，表明能提供法律上扶助，但仍勸戒他無照不該騎車，不論上下學或打工都要選擇適當交通工具。

高雄17歲少年「阿豪」（右二）涉無照騎機車發生擦撞，遭告傷害罪嫌，卻傳喚未到被發布協尋，高市警少年隊本月18日尋獲他。記者林伯驊／翻攝
高雄17歲少年「阿豪」（右二）涉無照騎機車發生擦撞，遭告傷害罪嫌，卻傳喚未到被發布協尋，高市警少年隊本月18日尋獲他。記者林伯驊／翻攝
高市警少年隊發現17歲阿豪（右）為幫單親父親分擔家計，下課後到餐廳打工，因餐廳較遠而涉無照騎機車。記者林伯驊／翻攝
高市警少年隊發現17歲阿豪（右）為幫單親父親分擔家計，下課後到餐廳打工，因餐廳較遠而涉無照騎機車。記者林伯驊／翻攝

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