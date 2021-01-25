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台積電加強防疫 宣布四類人禁止入廠

24人違反防疫規定遭罰不繳 台中分署行政執行219萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

新冠肺炎疫情方興未艾，多數國人都配合國家防疫政策，但仍有少數人違反防疫規定，行政執行署台中分署從去年疫情爆發後迄今，接獲各縣市衛生局移送執行的案件有24人，經行政執行後24人，都已清償219萬餘元罰款，其中包括去年2月間，違反檢疫規定要利用小三通到大陸的一對夫妻，還有一名具有雙重國籍的男子，違反居家檢疫規定後逃回美國，去年底返台奔喪時，才被台中分署執行成功。

行政執行署台中分署表示，已針對「新冠肺炎」居家隔離民眾，加強違反防疫規定受裁罰案件的執行事宜，截至目前為止，共有24位民眾（14男10女），因擅離居家檢疫指定處所，遭各縣市衛生局裁罰，移送台中分署行政執行，清償金額為219萬元8752元。

行政執行署台中分署主任執行官周隆光表示，24名違反防疫規定遭衛生機關裁罰又不繳錢的個案中，除了有新聞媒體報導在去年初，違反防疫規定，要到金門透過小三通前往大陸的一對夫妻，分別被裁罰15萬之外，還有一個是具有雙重國籍的中年男子，因要帶父親上教堂，而違反檢疫規定，遭裁罰10萬，但該名男子事後逃回美國。

周隆光說，後來男子在去年11月間，又因為父親奔喪，回到台灣，分署同仁獲報後前往執行，但該名男子藉故推託，不願繳款，但後來同仁查出他名下有一輛國產轎車，表明要執行該輛轎車後，男子才配合繳交罰款。

行政執行署台中分署表示，近日衛生福利部桃園醫院武漢肺炎群聚案擴大，為防範社區傳播，指揮中心已宣布擴大部桃相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者及其同住家人，估計約5000人，請居家隔離民眾一定要確實執行，若違反居家隔離遭衛生局裁罰，分署將專案優先執行，以迅速依法強制執行，請民眾一定要重視遵守衛生機關要求的居家檢疫、隔離治療或其他必要措施。

衛生局 新冠肺炎 居家檢疫

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