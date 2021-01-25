高雄漁船冰箱藏10鹿鞭及10鹿茸 陸籍輪機長：非洲購買

海巡署南部分署第五岸巡隊昨天下午檢查1艘進高雄港的遠洋漁船，在中國大陸籍梁姓輪機長的房間冰箱，發現鹿茸、鹿鞭，梁供稱是去年停泊非洲「模里西斯共和國」所買，準備帶回家泡酒；海巡通報並把鹿茸等交由農委會動植物防檢局，也依涉違反動物傳染病防治條例將梁函送。

第五岸巡隊指出，近來新冠肺炎疫情嚴重、非洲豬瘟也未歇，對每艘進港的漁船都會發動全面性檢查，尤其遠洋漁船更嚴加執法；此案鹿茸等未經檢驗就攜入境，涉違反動物傳染病條例32條2項，可依45-1條開罰1萬到100萬元不等。

海巡指出，高雄籍漁船「盟X號」去年9月間停泊模里西斯共和國路易港，梁姓輪機長向當地養殖場購買鹿茸、鹿鞭等，放在輪機長的房間冰箱內冰存；昨天盟船進入高雄二港口，第五岸巡隊中和安檢所人員下午4點多登船檢查，共發現鹿茸10支（重量220公克）、鹿鞭10支（重量517公克），隨即通報農委會防檢局到場。