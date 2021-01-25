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影／北捷毆打事件！女遭黑衣男擋門 下車還被猛揍胸口
台北捷運站出現毆打送醫事件！ 一名張姓女子今早在頂溪捷運站上車並要在捷運古亭站換車時，遭到一名穿著黑色羽絨外套的陌生男子擋門，該名男子下車在月台的時候，還突然轉身往她心臟胸口處猛力一揍，雙方即刻發生口角，之後張女在南京三民出站時，感到胸口疼痛，因此前往醫院驗傷並於古亭附近警局報警。對此，捷警表示，張女驗傷後堅持提傷害告訴，後續將由中正二分局廈門所受理。
張女表示，今天早上8時許在捷運頂溪站上車，一名陌生男子也從頂溪站2號入口刷卡進站，早上8時25分抵達到古亭站時，她想要下車轉乘卻遭到該陌生男子擋門。
儘管她與陌生男子最終一同於古亭站下車，但該男卻突然轉身往她心臟胸口處猛然一揍，「是往死裡打的那種，我閃避不及很痛...」。
張女當下與陌生男子起了口角，隨後才繼續轉搭乘捷運到南京三民站，出站時卻突然覺得左胸疼痛，因此先前往和平醫院急診室驗傷，之後到捷運站請捷警調閱監視器並追尋悠遊卡卡號，並到古亭附近警局報案。
張女表示，該名陌生男子穿著黑色羽絨外套、深藍色牛仔褲、側背很大的郵差包，似乎經常於早上8點許於在頂溪捷運站2號入口進站，她當下有拍照，但該男子閃躲鏡頭，躲在其他女乘客後面，還拿手機反拍並大聲叫囂。
捷警表示，這名80年次的張女今從頂溪站搭乘列車至古亭站轉松山線，於古亭站出列車門時，遭男子疑因車門擋道，在月台下車後，該男主身推打張女左胸，雙方發生爭執。
張女在南京三民出站時感到左胸疼痛，先至醫院驗傷後堅持提出傷害告訴，後需將由中正二分局廈門所受理傷害告訴在案。
捷警呼籲，搭乘捷運乘客，在上下車時應遵守「先下後上秩序」，避免推擠以免發生意外。
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