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詐團誆「執行境外秘密任務」瘖啞男險2度受騙

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

59歲徐姓男子近日接連遭詐騙集團欺騙，對方稱「執行秘密任務」，要徐男付款代收包裹，徐信以為真，到台北市萬華區2間銀行準備匯款，幸好警方與金融機構密切配合，2次皆及時攔阻匯款，保住徐男錢財。

警方調查，徐男先前在網路上結識綽號「阿爾文」的網友，雙方以LINE傳訊聊天，對方自稱在國外執行秘密任務，要請徐幫忙代收包裹，隨後徐又收到署名DHL快遞公司的訊息，要求徐匯款3萬元，才能領包裹。

徐信以為真，1月11日依指示到彰化銀行雙園分行準備匯款，但行員詢問後發覺有異，通報警方到場。轄區莒光派出所警員許瓈元、董羽軒到場後，見徐男瘖啞，遂以紙筆告知這是常見詐騙手法，徐才驚覺受騙。

未料，幾天後徐又遭到詐團欺騙，1月19日再次到台灣銀行龍山分行準備匯款，行員同樣發現異狀，報警處理；轄區康定路派出所副所長陳進添獲報到場，發現這次詐團又藉故騙取徐男8萬4000元，遂以紙筆寫下，「以後有任何訊息，注意不要相信」，徐發覺受騙後，也在紙上寫字回覆「謝謝副所長告知」。

警方呼籲，民眾若接獲不明來電，應詳加查證，可撥打165專線或110諮詢，以免落入詐騙陷阱。

轄區萬華分局警方到彰化銀行雙園分行致謝。記者李隆揆／翻攝
轄區萬華分局警方到彰化銀行雙園分行致謝。記者李隆揆／翻攝
台灣銀行龍山分行行員發現異狀，通報警方到場攔阻徐男匯款。記者李隆揆／翻攝
台灣銀行龍山分行行員發現異狀，通報警方到場攔阻徐男匯款。記者李隆揆／翻攝
員警以紙筆告訴徐男，他已受騙。記者李隆揆／翻攝
員警以紙筆告訴徐男，他已受騙。記者李隆揆／翻攝
員警以紙筆告訴徐男，他已受騙。記者李隆揆／翻攝
員警以紙筆告訴徐男，他已受騙。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 北市

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