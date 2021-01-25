詐團誆「執行境外秘密任務」瘖啞男險2度受騙

59歲徐姓男子近日接連遭詐騙集團欺騙，對方稱「執行秘密任務」，要徐男付款代收包裹，徐信以為真，到台北市萬華區2間銀行準備匯款，幸好警方與金融機構密切配合，2次皆及時攔阻匯款，保住徐男錢財。

警方調查，徐男先前在網路上結識綽號「阿爾文」的網友，雙方以LINE傳訊聊天，對方自稱在國外執行秘密任務，要請徐幫忙代收包裹，隨後徐又收到署名DHL快遞公司的訊息，要求徐匯款3萬元，才能領包裹。

徐信以為真，1月11日依指示到彰化銀行雙園分行準備匯款，但行員詢問後發覺有異，通報警方到場。轄區莒光派出所警員許瓈元、董羽軒到場後，見徐男瘖啞，遂以紙筆告知這是常見詐騙手法，徐才驚覺受騙。

未料，幾天後徐又遭到詐團欺騙，1月19日再次到台灣銀行龍山分行準備匯款，行員同樣發現異狀，報警處理；轄區康定路派出所副所長陳進添獲報到場，發現這次詐團又藉故騙取徐男8萬4000元，遂以紙筆寫下，「以後有任何訊息，注意不要相信」，徐發覺受騙後，也在紙上寫字回覆「謝謝副所長告知」。