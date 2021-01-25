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涉張貼染疫台塑丹麥技師足跡假訊息 嘉義男觸法

中央社 / 嘉義縣25日電

嘉義市林姓男子日前在臉書社群張貼「台塑新港廠丹麥技師」染疫足跡，經嘉義市政府公告證實為不實訊息，林男遭警方通知到案，坦承未經查證散播，警依違反傳染病防治法函送。

嘉義縣警察局朴子分局今天表示，日前員警在網路巡邏發現臉書（Facebook）社群「嘉義綠豆大小事」，有一名暱稱「馬克」的林姓男子未經查證，涉嫌公開散播「台塑新港廠的技師／案874走過的足跡2021年」、「這樣等於全嘉義觀光景點都去過了」等語，貼文內容引起網友恐慌。

經嘉義市政府網路公告證實為不實訊息，朴子分局全力追查散布訊息的林男到案說明。

朴子分局循線通知林男到案說明，林男供稱，透過通訊軟體收到不知名網友傳送圖片（來源已刪除），在未經查證下，就任意散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息。

警方指出，林男所張貼訊息已由嘉義市政府網路公告為不實訊息，內容提及該案確診技師足跡遍布嘉義觀光地區並非屬實，恐造成民眾恐慌，已觸犯傳染病防治法，警訊後，全案依法函送嘉義地檢署偵辦。

朴子分局分局長蔡進明呼籲民眾接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，應先向疾管署及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，避免觸法。

嘉義 朴子 疫情

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