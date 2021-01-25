假援交真詐騙老哏 2軍人遇色情陷阱

網路交友慎防色情詐騙，刑事局今天指出，2名軍人近來在網路上交友時，被要求簽約會合約或購買遊戲點數而遭詐騙，分別財損新台幣13萬元及近20萬元，提醒民眾小心勿受騙。

刑事局今天發布新聞稿表示，民眾網路戀愛交友應慎防暗藏詐騙陷阱，許多假援交真詐騙老哏仍持續有人受騙，其詐騙手法除有傳統專人利用帥哥美女照在網路社群軟體隨機交友，雙方加LINE聊天後，再誘騙被害人購買遊戲點數等，躲避警方查緝。

另外，也有歹徒利用交友網站系統訂契約儲值金幣，一旦被害人不願購買遊戲點數或儲值時，就有疑似黑道分子電話恐嚇。

一名李姓軍人上週在交友軟體ｗeTouch結識暱稱「小琳」女網友，雙方互加LINE聊天並相約聚餐，「小琳」聲稱為防仙人跳及爽約，傳送網址要求李男先註冊後再簽訂約會合約。

註冊後，系統客服隨後要求李男提供約會時間、身分證及手機號碼等資訊，並繳納安定金以互相儲值至對方帳戶，才完成契約手續。

深信不疑的李男便先存入200美元至對方指定帳戶，卻又被系統客服以各種理由要求補錢，且稱未完成約會者儲金將先凍結，但「小琳」仍未依約相見。

系統客服再要求李男需支付60%個人擔保金才能兌現帳戶，李男再陸續刷卡儲值卻連一毛錢都領不到，這才驚覺遭詐而報案，總財損4700美元、約合新台幣13萬1600元。

另一名徐姓軍人同樣於去年底在交友軟體「J同志聊天約會」上結識暱稱「交友加我line ly00」的網友，雙方交換LINE帳號後，對方聲稱有做精油按摩服務，後由另一名綽號阿坤（化名）男子用LINE聯繫徐男，並聲稱要做精油服務需先購買遊戲點數。

徐男便陸續至4間超商購買總價新台幣9萬5000元、14張GASH點數，並將點數序號及密碼翻拍傳送對方，未料阿坤竟恐嚇徐男若不續購點數及保證金，就要騷擾其家人。

徐男只好聽從指示再購買，前後陸續共購34筆遊戲點數、約近20萬元，直到徐男後來收到阿坤傳送不雅照片，找朋友討論後才驚覺遭詐騙。

刑事局呼籲，民眾切莫過度依賴網路交友，也切勿聽信購買遊戲點數的要求，聊天中對方若以任何理由傳送不明連結、快速響應矩陣碼（QR Code）等，也勿輕易點選輸入，以免個資外洩；若遇可疑詐騙情況，請撥打165反詐騙諮詢專線。